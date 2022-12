“Mamá se fue”: Cher confirma la muerte de su madre Georgia Holt a los 96 años de edad

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Con tres palabras: “mom is gone”, la cantante estadounidense Cher anunció la muerte de su madre Georgia Holt a los 96 años de edad.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, la artista de 76 años confirmó el fallecimiento de Georgia, quien también fue una cantautora, actriz y modelo estadounidense.

Durante los últimos meses, la madre de Cher fue hospitalizada en varias ocasiones por problemas de salud como el cuadro de neumonía que presentó hace tres meses, aunque hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

Al confirmar el deceso de su madre, la artista recibió miles de comentarios por parte de sus seguidores en Twitter, la red social donde solía dar a conocer el estado de salud de Georgia.

