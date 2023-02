Rihanna admite inspirarse en Beyoncé para su show de medio tiempo del Super Bowl LVII

Por Corina González

Ciudad de México, 12 de febrero (AsMéxico).- Los Philadelphia Eagles se enfrentarán a los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium. No obstante, no es lo único que los fans de la NFL esperan, ya que finalmente ha llegado el día en el que Rihanna se presentará en el Halftime Show del Super Bowl LVII.

Esta será su primera presentación en vivo en siete años, además llega tras pocos meses después de dar a luz a su hijo con A$AP Rocky, por lo que estuvo llena de retos.

"It's a jam-packed show and it takes a toll on your body." Rihanna opened up at Apple Music's #SBLVII Halftime Show press conference about everything that goes into making a successful performance. pic.twitter.com/BrQCTNA4IE

— Entertainment Tonight (@etnow) February 9, 2023