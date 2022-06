Daniel Suárez hace historia: Es el primer nacido en México en ganar carrera en Nascar

El equipo de Suárez celebró alocadamente cuando la carrera terminó, incluso sacó una piñata que Suárez había pedido para el momento en que obtuviera su primera victoria y asegurara un lugar en los playoffs.

Por Greg Beacham

SONOMA, California, EE.UU. (AP) — Daniel Suárez se convirtió el domingo en el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series, superando a Chris Buescher en una victoria histórica en el Sonoma Raceway.

Suárez, un piloto de 30 años originario de Monterrey, finalmente ganó en el arranque número 195 de una carrera en la Cup Series que comenzó en 2017. También condujo su Trackhouse Racing Chevrolet al tercer triunfo de la temporada en la Serie para este equipo en ascenso de dos años copropiedad del expiloto Justin Marks y la estrella musical Pitbull.

🏁: History is made! @Daniel_SuarezG becomes the first Mexican driver to win a NASCAR Cup Series race! 🏁: ¡Triunfo histórico! Daniel Suárez se convierte en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series. pic.twitter.com/wOjtd2ekh1 — NASCAR (@NASCAR) June 12, 2022

Suárez superó a Buescher y arremetió al inicio de la etapa final en este circuito montañoso en la región vinícola del norte de California, y perseveró en una parada en pits y una bandera amarilla para aparecer al frente a 23 vueltas del final. Buescher lo presionó agresivamente, pero Suárez no cometió errores graves al dirigirse a la victoria.

“Es una locura”, dijo Suárez. “En este momento muchas cosas pasan por mi cabeza. Ha sido un viaje complicado en la Cup Series, y estos chicos creyeron en mí. Tengo mucha gente a la cual agradecer en México. Mi familia, nunca se dio por vencida conmigo. Mucha gente lo hizo, pero ellos no lo hicieron. Me siento feliz de que hayamos podido hacer que funcione”.

El equipo de Suárez celebró alocadamente cuando la carrera terminó, incluso sacó una piñata que Suárez había pedido para el momento en que obtuviera su primera victoria y asegurara un lugar en los playoffs.

Suárez, que ganó el campeonato de la Serie Xfinity en 2016, es el quinto piloto nacido en el extranjero en ganar una carrera de la Cup Series. Se une al colombiano Juan Pablo Montoya, al australiano Marcos Ambrose, al canadiense Earl Ross y al estadounidense de origen italiano Mario Andretti.

El éxito de Suárez y Trackhouse Racing podría ser un impulso necesario para un deporte ansioso por expandir su huella cultural. Después de mudarse a Estados Unidos hace 11 años con el deseo de competir en escenarios más grandes, Suárez es una gran historia de éxito para el programa Drive for Diversity de NASCAR, que tiene como objetivo traer nuevas perspectivas y antecedentes a una organización en gran parte monocultural durante gran parte de su historia.