Echeverría murió con información clave, pero debe haber justicia, reclaman víctimas

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- El fallecimiento de Luis Echeverría Álvarez, Presidente de México de 1970 a 1976, elevó la exigencia de justicia que las víctimas de la Guerra Sucia en México han realizado por años, así como la petición al Estado mexicano a que el acceso a la verdad no sea sólo un acto más de simulación.

Hijas de víctimas directas de la Contrainsurgencia coincidieron en que el expresidente Echeverría falleció en la impunidad con información que podría llevar al esclarecimiento de los hechos y a encontrar a los desaparecidos políticos de ese entonces.

Para Alicia de los Ríos, quien lleva el mismo nombre de su madre, también integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y desaparecida hace más de 44 años por los cuerpos de Contrainsurgencia del Estado mexicano, la muerte de Echeverría confirma que los esfuerzos para esclarecer uno de los periodos más negros de la historia: la Guerra Sucia, va a contrarreloj, debido al fallecimiento de diversos actores que fueron clave.

Micaela Cabañas, hija del maestro y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, coincidió, en entrevista con Los Periodistas, que por 50 años los familiares de personas desaparecidas en la Guerra Sucia han luchado para demandar que los responsables sean enjuiciados y paguen por sus actos, sin embargo, dijo, los culpables han comenzado a morir sin haber sido juzgados.

“Hay mucho enojo, mucha impotencia porque nosotros hemos estado pidiendo durante muchos años que se haga justicia y que se judicialice ese genocidio […] No me hubiera gustado que se hubiera ido este señor sin haber dicho dónde estaban muchos de los desaparecidos, qué hizo con ellos y cuál fue su motivación para hacer tanto daño a la gente y a la población indefensa”, expresó Cabañas.

Luis Echeverría fue actor clave en las matanzas del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y del 10 de junio de 1971, conocida como el “Halconazo”, ya que durante su sexenio se emprendió una persecución y represión en contra de los opositores del sistema, un pasaje histórico conocido como la Guerra Sucia.

Sin embargo, aunque la muerte del expresidente dejó un sabor amargo perpetuado por la impunidad en los crímenes, para algunas de las víctimas, como Alicia de los Ríos, hay un factor diferente: la condena y juicio social.

La historiadora destacó que la conciencia social permitió que el exmandatario no se fuera con honores, sino que por primera vez en el país un expresidente murió solo y con la condena social.

“A él si le llegó el juicio de la historia porque el nacionalismo con el que crecimos muchas generaciones ya no le alcanzó para arroparlo, es decir, el nacionalismo ya no es una receta para olvidarse de los graves crímenes que cometió”, comentó la activista en entrevista con SinEmbargo.

Claudia Piedra Ibarra coincidió, en entrevista con Los Periodistas, que Echeverría debe ser juzgado socialmente: “Claro que va a ser juzgado; va a ser juzgado post mortem, debe de ser así, si es que realmente se quiere acabar con la impunidad en este país”

En contraste, Micaela Cabañas condenó que Luis Echeverría recibiera honores por parte de algunos sectores sociales, principalmente políticos. La ahora activista destacó que quienes deben de recibir el reconocimiento son los luchadores sociales quienes trabajan en favor de la sociedad.

“No quiero que se les rinda honores a traidores ni a asesinos, yo preferiría que se les rindiera honores a los verdaderos luchadores sociales, a los verdaderos impulsores de los derechos humanos, porque entonces estaríamos perdidos, la juventud de ahora estaría perdida si pensamos que ellos fueron héroes y no, que fueron asesinos multitudinarios, asesinos de gente inocente, de gente que no la debía, entonces no puedo creer que se le rindan honores”, dijo.