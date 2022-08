Ahora BC: 5 ciudades sufren terror por bloqueos; Gobernadora dice que hay detenidos

Varios vehículos fueron incendiados en al menos cinco puntos de Baja California. Los actos violentos se suman a una serie de bloqueos y ataques armados registrados durante esta semana en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua.

Baja California, 12 de agosto (ZETA).– Al menos seis bloqueos y la quema de 15 vehículos se han registrado en Baja California en las últimas horas, de manera simultánea fueron quemados tractocamiones a las entradas de Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito y Mexicali. La Gobernadora Marina del Pilar informó esta noche que ya hay personas detenidas por los actos violentos.

La mandataria condenó las agresiones y anunció que está reunida con la Mesa de Seguridad de la entidad.

“Ya hay detenidos responsables de los hechos acontecidos. Es importante mantener la calma, los mantendremos informados”, escribió en su cuenta de Twitter.

Condeno los hechos violentos que se presentaron esta tarde en nuestro estado. En este momento me encuentro reunida con la Mesa de Seguridad. Ya hay detenidos responsables de los hechos acontecidos. Es importante mantener la calma, los mantendremos informados. — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) August 13, 2022

En Tecate, hombres armados interrumpieron en unidades tractocamiones que se encontraban estacionadas e incluso algunos de ellos en circulación y obligaron a los choferes a bajar de las unidades para después incendiarlas, reportó el diario ZETA.

De manera simultánea se registraron incendios en dos de las tres entradas del municipio de Tecate, el primero de ellos sobre la carretera libre a Tijuana, en el kilómetro 139 a la altura del edificio de justicia que alberga personal de la Fiscalía estatal.

El segundo vehículo tipo tráiler de la marca Kenworth fue incendiada en el kilómetro 3 de la salida a Ensenada. Ciudadanos fueron testigos de cómo cuatro hombres descendieron de un vehículo para apuntar sus armas en contra de un tráiler estacionado y le prendieron fuego.

En ambos hechos no se registraron lesionados. Al lugar arribaron bomberos, policías municipal y personal de la Fiscalía.

Mediante frecuencia de radio se emitió una alerta para las unidades de los tres niveles de Gobierno que se encuentran de operativos donde se reportaron amenazas de grupos delictivos de ataques en Tecate.

En Tijuana se reportó la quema de al menos 10 vehículos en diferentes puntos. Esta noche, la Presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, anunció que 3 mil efectivos de la Guardia Nacional y 2 mil policías vigilarán las calles.

“El día de hoy les decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana va a permanecer en activo y también les pedimos que cobren las facturas a quien no les pagaron los que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”, dijo en un video difundido en sus redes.

En Mexicali, tres hombres ingresaron a un camión de pasajeros y lo incendiaron, luego escaparon en una camioneta. Policías municipales intercambiaron disparos con los agresores y los detuvieron tiempo después.

La agresión se registró alrededor de las 17:00 horas sobre la calzada Independencia, casi a la altura de la calle J, en los alrededores de la clínica 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Mexicali.

Los hombres armados irrumpieron en el camión de pasajeros de la empresa Atusa y amenazaron a los usuarios para luego provocar el incendio.

De acuerdo con ZETA, en Rosarito se reportaron tres incidentes donde se quemaron vehículos de transporte y particulares.

Los hechos se registraron la tarde de este viernes en diferentes puntos de la ciudad, en uno de ellos se incendiaron dos unidades de transporte a la entrada del municipio, una a la altura de Plan Libertador, que ya se encuentra libre; y otro en la carretera escénica, a la altura de la colonia Reforma; mientras que el tercer incidente se reportó en la colonia Mazatlán donde un vehículo particular fue incendiado.

Según la versión oficial del IX Ayuntamiento de Rosarito, hasta el momento no se reportan personas lesionadas, no se conocen las causas de los incidentes y no se reportan detenidos.

Usuarios de redes sociales compartieron videos de los bloqueo y quema de vehículos en distintos puntos de Baja California.

Ahora en Tijuana, Mexicali y Tecate.

Hombres encapuchados están bajando a choferes y pasajeros para prenderles fuego a los vehículos#LomasTaurinas pic.twitter.com/Mqvj5d9JUe — José Díaz 🇲🇽 (@JJDiazMachuca) August 13, 2022

🇲🇽 | AHORA: Hay quema de unidades en Ensenada, Mexicali y Tijuana. Trailers, calafias y camiones. Grupos armados, encapuchados están bajando a choferes y pasajeros para prenderles fuego a los vehículos. pic.twitter.com/GGaWSCrfz5 — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) August 13, 2022

–Con información de Ana Karen Ortiz y Eduardo Villa, Zeta

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

ZETA https://www.sinembargo.mx/author/zeta El semanario Zeta de Tijuana es la institución periodística con más prestigio, credibilidad y confianza de los lectores del noroeste del País. Información, reportajes, artículos y crónicas, producto de la investigación, el análisis y la opinión de los principales actores políticos, sociales y económicos.