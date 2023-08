Guerrero: Hallan 2 granadas sin detonar en sede del PRI; partido exige investigación

Al menos dos granadas sin detonar fueron localizadas esta mañana en uno de los portones de la entrada a las instalaciones del partido tricolor.

Por Lenin Ocampo Torres

Ciudad de México, 12 de agosto (ElSur).- Dos artefactos explosivos fueron hallados en las oficinas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chilpancingo, Guerrero.

El hecho se da a un costado del Polideportivo, a unas horas la presentación de la cantante Belinda, y para lo que el gobierno del estado está ofreciendo transporte público gratuito.

Esta mañana fueron encontradas al menos dos granadas sin detonar en uno de los portones de la entrada a las instalaciones de ese partido, en la avenida Francisco Ruiz Massieu de colonia Villa Moderna.

Extraoficialmente se informó que quienes dejaron los explosivos también pusieron una cartulina con un mensaje

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

El área fue acordonada por militares y policías estatales.

El Comité Directivo Estatal del PRI exigió seguridad y una investigación de las granadas halladas esta mañana en la puerta de su sede en esta ciudad.

En un boletín titulado “Preocupa que ningún espacio sea seguro para las y los guerrerenses”, expone, “esta mañana conocimos de la existencia de artefactos explosivos encontrados en las instalaciones que forman parte del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero.

Queremos manifestar nuestra más amplia preocupación por estos hechos que conforman una grave amenaza, no sólo a nuestras instalaciones, también a la integridad de quienes viven y trabajan cerca de un lugar tan concurrido como lo es nuestro edificio estatal”.

Exigimos seguridad para todas y todos, nos preocupa que ningún espacio sea seguro para las y los guerrerenses. pic.twitter.com/9NV3RzTfJ9 — CDE PRI Guerrero (@CDEPRIGuerrero) August 12, 2023

“Demandamos que se realicen las investigaciones necesarias por las autoridades correspondientes, para el deslinde de responsabilidades”, agrega.

“Exigimos que se brinde seguridad no sólo en las instalaciones del PRI, también en otras que puedan ser vulneradas, así como en las colonias de la capital. Este acto delictivo por ningún motivo debe desestimarse y mucho menos minimizarse”, finaliza.

Firman el dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca y la secretaria general, Pilar Vadillo Ruiz. Incluso el presidente nacional del partido replicó el mensaje y se sumó a las exigencias para esclareces los hechos.

Exigimos a las autoridades federales y locales el esclarecimiento de la grave amenaza que nuestros compañeros del @CDEPRIGuerrero han sufrido esta mañana, al encontrar artefactos explosivos colocados en las instalaciones de nuestro Comité Estatal en dicha entidad. La violencia y… https://t.co/XWWncmFAbW — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 12, 2023

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.