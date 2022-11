FOTOS: Banksy sorprende con grafiti en un edificio en ruinas por la guerra en Ucrania

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS).– El artista callejero Banksy ha confirmado la autoría de un grafiti realizado en Borodianka, Ucrania, en un edificio destruido por la guerra en el que aparece una niña gimnasta en pleno ejercicio de equilibrio sobre cascotes de escombro.

Banksy ha publicado este viernes tres imágenes de la obra en su cuenta oficial en Instagram acompañadas de un escueto mensaje: “Borodianka, Ucrania”.

Con este mensaje Banksy confirma su presencia en Ucrania después de que se especulara con su llegada al país tras la aparición de otros grafitis con tintes políticos también en Borodianka.

Se trata de un niño con traje de artes marciales japonesas que tumba con una llave de judo a un adulto con un traje similar y que recuerda al Presidente ruso, Vladimir Putin, aficionado a las técnicas de defensa personal.

Renowned graffiti-artist Banksy has unveiled his latest work in #Ukraine. Murals spotted in and around the capital Kyiv had led to speculation the anonymous artist was working in the war-torn country. Loving Putin getting thrown by a Ukrainian boy. https://t.co/Um5qkTbLo0 pic.twitter.com/DY4cLCYexu

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) November 12, 2022