GenteAsí ¬ Crecen búsquedas en EU del movimiento 4B: no citas, no partos, no bodas…

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El reciente triunfo Donald Trump en Estados Unidos ha llevado a cientos de mujeres a sumarse al movimiento 4b, una iniciativa feminista que surgió en Corea del Sur que rechaza el matrimonio, las citas, el parto y las relaciones sexuales con hombres.

La llegada de Trump a la Casa Blanca, de nueva cuenta, con una Corte respaldada por el Partido Republicano, representa un retroceso conservador contra los derechos reproductivos de las mujeres.

De acuerdo con The Conversation, en los últimos años, el Tribunal Supremo ha emitido decisiones cada vez más controvertidas que reflejan su división ideológica –lo evidencian los veredictos polarizados de seis votos a favor y tres en contra– . Ejemplo de ello es el fallo de 2022 en Dobbs v. Jackson, que revocó la jurisprudencia federal sobre el aborto y devolvió a los estados la facultad de imponer sus propias restricciones, generando una heterogeneidad normativa entre ellos.

Ladies, we need to start considering the 4B movement like the women in South Korea and give America a severely sharp birth rate decline:

– no marriage

– no childbirth

– no dating men

– no sex with men

We can’t let these men have the last laugh… we need to bite back

— 🖤 (@lalisasaura) November 6, 2024