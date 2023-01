Rojinegros del Atlas debutan en el Clausura 2023 con triunfo 2-1 frente a Mazatlán

AS MÉXICO

Ante las inadecuadas condiciones del Estado Jalisco que provocaron la suspensión del primer partido de Atlas, el equipo rojinegro debutó en la segunda jornada de la Liga MX contra Mazatlán imponiéndose gracias a los goles marcados por Julio César Furch y Julián Andrés Quiñones.

Ciudad de México, 13 de enero (ASMéxico).- Atlas tuvo que esperar para presentarse en el Torneo Apertura 2023. El sábado pasado, las malas condiciones de la cancha del Estadio Jalisco le impidieron enfrentar al Toluca. Pero este jueves, con el césped ya en mejor estado, debutó por fin en el certamen con una victoria por 2-1 frente a Mazatlán. Aparecieron Julio Furch y Julián Quiñones para que los tres puntos se quedaran en casa.

En el arranque de un nuevo proyecto con el técnico Benjamín Mora al frente, los Zorros buscaron apoderarse del protagonismo. Se jugaba apenas el ‘2, cuando Edison Flores lanzó un centro raso desde la derecha. Martín Nervo dejó pasar el esférico y en el área chica apareció Ozziel Flores para rematar desviado del arco. Perdonó el cuadro local.

Después, le costó generar peligro. Fue hasta el minuto 31, cuando el peruano Edison Flores apareció una vez más para filtrar de estupenda forma. Ozziel Herrera entró detrás de la defensa, completamente solo. Frente al guardameta, tocó al centro para que Julián Quiñones simplemente empujara al fondo. Celebraba la grada y también el plantel rojinegro. El VAR revisó y anuló por fuera de lugar.

Atlas era dueño del encuentro para esa altura. Julián Quiñones pateó un tiro libre desde el corredor del área, por el costado izquierdo. Fue directo al arco y Ricardo Daniel Gutiérrez tuvo una estupenda reacción para evitar el gol, al ‘38. Cuatro minutos más tarde, de nuevo el portero le arrebató un tanto a los Zorros, al desviar un cabezazo de Martín Nervo, en tiro de esquina.

Para la parte complementaria, fue de nuevo el conjunto local quien más intentó ofender. Quería presentarse en el torneo con un resultado positivo. De nuevo el peruano Edison Flores lanzó un centro hacia el área. El balón pasado llegó a la colocación de Julio Furch. El argentino se elevó, ganó por arriba y conectó un cabezazo cruzado, qué pasó a centímetros del poste, al ‘56.

La escuadra Rojinegra era mejor sobre la cancha del Jalisco y parecía cuestión de tiempo. Finalmente, el marcador se abrió al ‘61. Jeremy Márquez entró al área por derecha. Tocó hacia atrás. José Javier Abella soltó un derechazo potente. El guardameta voló para una espectacular atajada. Pero el esférico le quedó a Julio Furch, quien empujó al fondo el 1-0.

El conjunto visitante no tuvo capacidad de respuesta. Aunque cargaba con la obligación, no generó mayor peligro. Más tarde, el árbitro no juzgó de primera una acción dentro del área sobre Julián Quiñones. El VAR lo llamó a revisar. Tras ver las repetición, señaló el penal. El propio atacante colombiano cobró de pierna derecha, cruzado, raso y potente. Adivinó el portero, pero era imposible llegar al balón. Así, se concretó el 2-0 de los Zorros, al ‘74.

La visita intentó apretar en la recta final. El portero colombiano Camil Vargas tapó un disparo al minuto 84, pero dejó el rebote dentro del área. Nicolás Benedetti apareció oportuno para contrarrematar. Las redes se movieron con el gol que acercaba al conjunto mazatleco. Sin embargo, el tiempo ya no le alcanzó para sacar algo en patio ajeno.

Así, Atlas sumó en el debut sus tres primeros tres puntos del Torneo Clausura 2023, luego de que el sábado pasado no pudo jugar ante Toluca, debido a las malas condiciones de la cancha del Jalisco. Mazatlán, por su parte, también se presentaba pues su duelo ante León de la fecha uno también tuvo que reprogarmarse y tuvo que regresar a casa este jueves con la derrota a cuestas.

