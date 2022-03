Jane Campion triunfa en los premios del Sindicato de Directores de Hollywood

El resto de candidatos al gran premio del gremio de directores eran Kenneth Branagh por Belfast, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Steven Spielberg por West Side Story y Denis Villeneuve por Dune.

Los Ángeles, 13 de marzo (EFE).- Jane Campion triunfó esta noche en los premios del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA Awards) por su labor al frente de The Power of The Dog, una de las películas mejor posicionadas en las apuestas de los Óscar.

La cineasta se convirtió en la tercera mujer que gana en la historia de los premios, después de la victoria el año pasado de Chloe Zhao (Nomadland) y Kathryn Bigelow (The Hurt Locker) en 2010.

Con su triunfo en estos galardones, Campion revalidó su título de favorita para los Óscar, que se entregarán en dos semanas y a los que llega haciendo historia como la única mujer que ha sido nominada dos veces a esos premios. La primera por The Piano en (1993).

“Me preocupa que las mujeres tengan voz. Estoy emocionada por la próxima generación de cineastas”, dijo la cineasta sobre el escenario.

El resto de candidatos al gran premio del gremio de directores eran Kenneth Branagh por Belfast, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Steven Spielberg por West Side Story y Denis Villeneuve por Dune.

Así, The Power of The Dog, un wéstern de Netflix que trata temas como la masculinidad tóxica y la homosexualidad, parte como una de las grandes apuestas para la traca final de la temporada de premios, en la que antes de los Óscar aún quedan por conocer los Critic’s Choice y los galardones de los sindicatos de productores y guionistas.

Por su parte, la actriz Maggie Gyllenhaal se llevó el galardón a la mejor dirección novel por The Lost Daughter, un drama también de Netflix que aborda las luces y sombras de la maternidad.

La semana pasada, Gyllenhaal arrasó en los premios Spirit del cine independiente al sumar reconocimientos a la mejor dirección, guión y película.

Finalmente, en el apartado televisivo, Mark Mylod ganó en mejor dirección de serie dramática por un episodio de Succession y Lucia Aniello hizo lo mismo en mejor comedia por otra entrega de Hacks.

Barry Jenkins, el director de la oscarizada Moonlight, venció como mejor director de una serie limitada (miniserie) por la adaptación televisiva del libro The Underground Railroad.