Enel, vinculada al PRD, es señalada por CFE de participar en mercado negro eléctrico

De norte a sur, la italiana Enel opera 17 proyectos renovables desde que llegó a México hace casi dos décadas, de los cuales nueve son de autoabastecimiento, un mecanismo señalado por la CFE como “un atraco” e “ilegal”. Esta empresa, además de ser acusada de haber tenido a un cabildero en la Cámara de Diputados durante la discusión de la Reforma Eléctrica, también se amparó contra la Ley de la Industria Eléctrica.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).– La empresa italiana energética Enel Green Power, que esta semana fue acusada de contar con un cabildero en la Cámara de Diputados durante la discusión de comisiones de la Reforma Eléctrica, ha sido señalada por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, de “violar la ley” por beneficiarse con el mecanismo de autoabastecimiento y fue una de las compañías que se amparó contra la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace unos meses que mandaría una nota diplomática al Gobierno italiano

Enel se privatizó en 1999, pero conserva como principal accionista al Estado italiano. Su sitio oficial dice que llegó a México en 2008, antes de la Reforma Energética peñista, pero los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la sitúan desde el 2003 con la hidroeléctrica Las Trojes en Jalisco.

A casi dos décadas de su llegada, presume en su Web ser la principal operadora de energía renovable del país. Menciona 19 proyectos, pero el registro actual de la CRE muestra 17 proyectos hidroeléctricos, solares, eólicos y uno de gas natural en la capital del país, menos el solar en Guanajuato que fue suspendido. Con una generación total de 3GM operan de norte a sur en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca y Quintana Roo.

Del total, nueve son de autoabasto (ocho en operación y una con permiso), una práctica que la CFE considera un “atraco”: las eólicas Stipa Náaya (2012) en Oaxaca; parque Dominica I y II (2014) en San Luis Potosí; Palo Alto 1 y 2 (2016) en Jalisco; Bii Nee Stiipa (2012) en Oaxaca; Vientos del Altiplano (2016) en Zacatecas; así como las hidroléctricas El Gallo (2006) en Guerrero; Las Trojes (2003) y Chilatán (2005) en Jalisco, muestran los datos de la CRE analizados por la organización Geocomunes.

Además, Enel tiene cinco proyectos eólicos y solares con permiso de la CRE aún sin operar y otros cuatro en puerta aún sin permiso.

“¿Qué creen que hicieron estos corruptos insensatos? Se ampararon para que no se genere energía eléctrica de esa manera, una empresa italiana, que por cierto es del Gobierno de Italia o es una paraestatal”, dijo López Obrador en junio del año pasado refiriéndose a que Enel presentó un recurso de amparo por supuesta competencia desleal por la modernización de las hidroeléctricas de la CFE.

“Nos prohíben que se genere energía eléctrica en estas plantas hidroeléctricas. Si Chicoasen [Chiapas] tiene seis turbinas, se usaba una porque con la Reforma Energética se le debía dar preferencia a las empresas privadas, y por eso es el amparo, porque consideran que es unacompetencia desleal”, planteó.

No obstante, no hay registro público de la nota diplomática que el Presidente dijo que se enviaría al gobierno italiano.

Hoy, López Obrador agregó: “es la que presentó el amparo para que no se turbinara en las hidroeléctricas del Grijalva y para que se siguiera inundando Tabasco, creo que es una de estas empresas”.

Ese mismo día del verano pasado, el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, señaló a la compañía Enel por ser una de las empresas privadas que cometieron irregularidades con el mecanismo de autoabastecimiento, una medida permitida desde 1992 y ratificada por la Reforma peñista que se vició por la iniciativa privada al aprovecharse del uso gratuito de las líneas de transmisión del Estado y venderse entre socios los sobrantes de la energía.

“Este mecanismo es otro atraco a la CFE, que es la que está subsidiando”, dijo en rueda de prensa. “El autoabasto, además de tener una base jurídica nula, es un fraude a la ley porque no son sociedades de autoconsumo”.

Y ejemplificó justamente con Enel, que tiene nueve centrales de autoabasto (ocho en operación y otra con permiso). “El Estado italiano está ganando recursos aquí en México, concentrado en estas sociedades, violando la ley, pues es algo vergonzoso que un país llega a otro a medrar con instrumentos ilegales”, alegó Bartlett.

El director de Contratos Legados de CFE, Mario Morales Vielmas, aseguró en la misma conferencia que empresas como Enel distorsionaron el “espíritu” del autoabasto para beneficiarse con subsidios de CFE en el transporte eléctrico. “Al no pagar el transporte, visualizaron un negocio que nosotros le hemos denominado autoabasto simulado o mercado negro paralelo al Mercado Eléctrico Mayorista”, agregó.

En marzo de 2018, Enel inauguró la planta solar Villanueva en Viesca, Coahuila. Sin embargo, durante la inauguración, empleados de la empresa mexicana Codisa Corp Energy se manifestaron para denunciar que la trasnacional había contratado a la española Prodiel-Novamper y que ésta a su vez solicitó los trabajos de la mexicana para labores de aplanamiento del terreno y limpieza de la maleza, pero no había efectuado los pagos correspondientes.

EL CABILDERO DE ENEL

Este lunes, antes de comenzar a votar el dictamen de la Reforma Eléctrica entre las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales, el Diputado morenista Leonel Godoy reclamó la presencia de Paolo Salerno, asesor tanto de Enel como del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, como reconoció este partido que votará en bloque junto con sus aliados PAN y PRI contra la Reforma del Poder Ejecutivo que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las privadas.

El director general de Enel Green Power, Bruno Riga, fue uno de los invitados al Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados que dejó plantados a los legisladores.

“Quiero aprovechar, porque aquí está un cabildero a lado de la Diputada [perredista] Edna [Díaz] y le pediría que se vaya atrás, no puede estar aquí enfrente, para no confundirnos con las votaciones. Es lugar de Diputados”, dijo el legislador Godoy mientras el asesor tomaba su maletín, una botella de agua y se retiraba.

Este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó con el maletín del cabildero y cuestionó por qué estaba sentada a lado de la Diputada perredista: “De manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero ¿qué hace sentado junto a una Diputada?”.

Recordó que durante la votación de la Reforma Energética de 2013, según lo denunciado por el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, algunos legisladores recibieron millones de pesos a cambio de votarla a favor.

El domingo, el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará el dictamen de la Reforma Eléctrica propuesta por el Poder Ejecutivo que incluye nueve de los 12 puntos propuestos por el bloque opositor.

Pese a incluir las adiciones, los dirigentes del PAN-PRI-PRD han reiterado que votarán en contra, a excepción del Diputado priista Carlos Aysa Damas que anunció esta tarde que votará a favor por ser consideradas las propuestas del tricolor. “Desleal”, lo señaló el dirigente priista Alejandro Moreno.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.