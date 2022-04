El Presidente ya firmó la iniciativa del litio, por si no pasa la Reforma Eléctrica

“Acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a Ley Minera, que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple para que el litio quede como propiedad de la Nación”, anunció el mandatario.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que ya firmó la propuesta de reforma a la Ley Minera para que, en caso de que el domingo no se apruebe la Reforma Eléctrica, se presente de inmediato para establecer que el litio sólo podrá ser explotado por el Gobierno de México y es de los mexicanos. Como en su momento lo hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo o Adolfo López Mateos con la electricidad.

Se trata de un plan B del Presidente de México. Ayer recordó que hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica. Y si no se alcanza la votación necesaria para la aprobación de la reforma, se enviará “de inmediato, al día siguiente”, una iniciativa para modificar la Ley Minera, que requiere sólo mayoría simple para establecer que el litio queda para ser explotado por el Estado mexicano. Hoy lo repitió y agregó: la iniciativa ya fue firmada.

El Gobierno de México requiere dos terceras partes de los votos de los legisladores para la Reforma Eléctrica. Es decir, requiere votos de la oposición. Pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya anunciaron que todos sus diputados votarán en contra.

“Sólo un traidor entrega a su país a los extranjeros. Especular sobre la propiedad exclusiva y a perpetuidad de nuestros recursos energéticos es traición a la Patria”, dijo López Mateos el 27 de septiembre de 1960. Ayer en su informe por los 100 días del cuarto año de Gobierno y hoy en su conferencia matutina, López Obrador repitió la condena a los legisladores de oposición. Consideró que votar contra la Ley Eléctrica sería “traición”.

“Si no hay dos terceras partes el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros; si hay traición de los legisladores, ya tenemos. Acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere dos terceras partes. Es mayoría simple para que el litio quede como propiedad de la Nación”, informó desde Palacio Nacional.

Sin embargo, insistió en que va a esperar a ver lo que sucede el próximo domingo en la Cámara de Diputados “y de inmediato entra la iniciativa del litio”. “Nada más para que sepan los mexicanos que no nos van a poner contra la pared. No. El litio que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México”, aseguró.

El Presidente López Obrador suele leer en público otra parte del discurso de López Mateos que es una advertencia al futuro: “No se confíen. En años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán de nuevo entregar el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros”.

Y hoy el Presidente, además, puso énfasis en los cabilderos de empresas extranjeras. Condenó que la oposición se siente con ellos y recordó el epidosio de hace dos días, cuando el Diputado de Morena, Leonel Godoy, pidió, previo a la votación en comisiones de la Reforma Eléctrica, que se retirara del salón de sesiones un cabildero que se encontraba sentado junto a la Diputada perredista Edna Gisel Díaz.

El hombre fue identificado como Paolo Salerno, quien es coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiana y asesor de la compañía eléctrica italiana Enel Group. En sus redes sociales, el partido Morena afirmó: “¡La oposición metió al cabildero italiano Paolo Salerno al pleno de la Cámara! Salerno es coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiano, socio de Enel, empresa denunciada por la CFE por el mercado negro de autoabasto”.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, compartió el video del momento en el que Godoy exhibió que había un cabildero en el Salón de Sesiones, y escribió al respecto: “Vean el descaro de [email protected] del PAN y PRD recibiendo instrucciones del negociador de Enel Group, empresa eléctrica italiana, en el salón de sesiones de la Cámara. El PAN-PRD empleados del dinero. ¿Qué opina el PRI de esto?”