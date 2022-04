Alejandro Moreno exige a legisladores que digan NO a la Reforma Eléctrica de AMLO

El dirigente nacional del PRI dijo que su partido buscará “una industria eléctrica moderna, sólida y eficiente”. Apenas la semana pasada, el Presidente López Obrador pidió a los legisladores del PRI y del PAN rebelarse y votar libremente a favor de la aprobación de su Reforma Eléctrica.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó este domingo un mandato para que sus diputados federales voten en contra de la iniciativa de Reforma Eléctrica planteada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A través de un videomensaje publicado en redes sociales, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, aseguró que en la bancada no hay divisiones y dijo “que los verdaderos priistas ni por nada, ni por nadie se doblan”.

“No nos someteremos y no nos entregaremos nunca. Quienes queremos reformas para consolidar lo bueno y cambiar lo malo somos nosotros, somos lo priistas”, añadió.

Alejandro Moreno afirmó que el PRI no aprobará “una reforma que produzca energía costosa, que atente contra los mexicanos, contra su bolsillo, contra su salud y contra el medio ambiente”.

En cambio, señaló que el tricolor buscará “una industria eléctrica moderna, sólida y eficiente, que produzca energía limpia, que llegue a todos los hogares y con tarifas de bajo costo”. “Por la atracción de inversión en el sector, porque la industria eléctrica está condenada al fracaso si no encontramos mecanismos adecuados para invertir en su modernización”.

Apenas la semana pasada, el Presidente López Obrador pidió a los legisladores del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN) rebelarse y votar libremente a favor de la aprobación de su Reforma Eléctrica.

“Hay muchos legisladores y tengo información de que legisladores del PRI y, en una de esas, hasta del PAN que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar, y llamo a eso: a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados”, dijo en conferencia de prensa matutina del 5 de abril.

Dos días después, el Jefe del Ejecutivo federal llamó de nuevo al tricolor a definirse sobre la reforma constitucional del sector eléctrico.

“De modo que el PRI tiene que definirse. En el caso del PAN, no se puede esperar mucho. No es justificación, pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares, de empresas nacionales y extranjeras. No hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año después de la Expropiación Petrolera para oponerse a la política del General [Lázaro] Cárdenas. Es un partido, desde sus orígenes, conservador”.

“Pero en el caso del PRI, si el General Cárdenas fue el que expropió el petróleo, fue el que creó la Comisión Federal de Electricidad. Y luego el Presidente [Adolfo] López Mateos nacionaliza la industria eléctrica para beneficio de los mexicanos. Vale la pena hoy de nuevo leer la carta que escribió López Mateos”, añadió.

“Ya están pensando en definirse en favor de las empresas extranjeras. Ojalá y cambien de parecer, pero, sobre todo, los legisladores que actúan con independencia. Y, repito, que tengan la arrogancia de sentirse libres y de rebelarse, y pensar que la Patria es primero. Eso es lo que está ahora en debate”, expresó en ese entonces.

La Reforma Eléctrica de López Obrador, que se discute actualmente en el Legislativo, busca limitar al 46 por ciento la participación del sector privado en la generación de energía.

La reforma debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores y, para ello, el oficialismo debería lograr votos por parte de la oposición, que ya ha anunciado que no votará en favor de la reforma si no hay cambios.