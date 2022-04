El Presidente pide a diputados rebelarse de PRI y PAN y aprobar la Reforma Eléctrica

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la mañana de este martes a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) rebelarse y votar a favor de la aprobación de su Reforma Eléctrica.

“Todo coincide, pero hay muchos legisladores y tengo información de que legisladores del PRI y, en una de esas, hasta del PAN que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar, y llamo a eso: a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la Patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres”, dijo.