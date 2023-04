La red de amigos congela el caso de firmas falsas y libros a sobreprecio de Monreal

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- El pasado 13 de febrero se publicó un reportaje en el que se exhibió la compra de libros del Senador Ricardo Monreal Ávila con dinero público y firmas falsas. Han pasado desde entonces dos meses de que el propio Monreal justificara todo como “algo que se suele ocurrir dentro del Senado”. A petición de los Senadores que fueron implicados en este entramado, la presidencia de la Cámara Alta dijo haber solicitado una investigación de la cual no se conocen los resultados.

En este periodo, el político zacatecano ha continuado con sus aspiraciones a la candidatura de Morena para la Presidencia en 2024. Aunque las encuestas lo colocan en el último lugar, en la Alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, hay paredes con la leyenda “¡No nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar! #TodosSomosMonreal”.

Fue el pasado 13 de marzo, cuando la periodista Paola Macuitl Gallardo del medio Ambas Manos, preguntó al morenista Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, sobre si pidió o no que se investigara el caso. El Senador aseguró que sí, que solicitó a la Contraloría Interna la investigación correspondiente a través de un oficio.

Tanto Higinio Martínez como Imelda Castro Castro mandaron a Armenta Mier, con copia a Ricardo Monreal, la petición de que se investigara la falsificación de sus firmas en documentos en los que puede leerse que los senadores solicitan “por instrucciones del Senador Monreal” que se efectúen dichas compras, como lo dio a conocer SinEmbargo.

Fueron en total cinco solicitudes con firmas falsas con las que se aprobó la compra de 12 mil 300 ejemplares por 4 millones 290 mil 933 pesos.

Ese 13 de marzo, en Puebla, Armenta dijo que no podía ser omiso ante la solicitud de dos senadores pero no quiso dar una postura al respecto y procedió a decir que no tenía funciones ministeriales ya que no era perito: “será la Contraloría quien actúe y haga los procedimientos que correspondan, contra quién sea”, aseguró.