Las CARTAS de Imelda e Higinio al Senado: Exigen investigar firmas falsas para libros

Luego de que SinEmbargo publicara dos reportajes sobre la adquisición de libros del Senador Monreal, Higinio Martínez e Imelda Castro aseguraron que las firmas con que se solicitaron los ejemplares no eran las suyas e incluso desconocieron estar enterados de la compra de libros del Senador. Ambos legisladores ya han pedido al Senado una investigación.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- A través de dos oficios dirigidos a Alejandro Armenta Mier, como presidente de la Mesa Directiva del Senado, y a Ricardo Monreal Ávila, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Senador Higinio Martínez formalizó la queja por la falsificación de cinco firmas y suplantación de identidad para solicitar la compra de la obra escrita por Ricardo Monreal.

En los documentos que fueron compartidos a SinEmbargo, Martínez le solicitó a Monreal que intervenga en el asunto para que se aclare y se deslinde de responsabilidades sobre la falsificación de firmas.

A Armenta Mier le reiteró el desconocimiento de las firmas y niega haber recibido una instrucción del Senador Monreal para solicitar la compra de libros.

Por su parte, la Senadora Imelda Castro Castro envió el 28 de febrero a Alejandro Armenta un documento en el que reafirma el desconocimiento de dicha firma y además el haber recibido una instrucción del Senador Monreal. También niega que su “voluntad se exprese en dicho oficio”.

“Podríamos estar en el supuesto de la falsificación de firmas, suplantación de identidad y tal vez otros delitos que se hayan cometido”, puede leerse en el documento.

“Como senadoras y senadores siempre hemos procurado conducirnos con la debida cordialidad entre pares, y es en ese mismo tenor de respeto que le hago esta petición con el objetivo de que se esclarezca la mencionada situación que por su naturaleza tan delicada no se puede pasar por alto, ni se pueden dejar de emprender las acciones necesarias para su resolución”, concluyó Castro Castro.

En las seis solicitudes para la compra de libros de Monreal que SinEmbargo hizo públicas el pasado 12 de febrero, puede leerse que los senadores solicitan “por instrucciones del Senador Monreal” que el Senado efectúe dichas compras.

En la carta dirigida a Armenta Mier, Higinio le solicita que ordene una investigación “sobre este delicado asunto y en su momento, de acuerdo con sus atribuciones, proceda conforme a derecho”.

Y agregó: “No es mi intención magnificar esta penosa situación en la que me veo involucrado, pero tampoco puedo evitar, callar o soslayar, la delicadeza del asunto en comento”.

Sobre la carta dirigida al Senador Monreal, ésta tiene una fecha de enviada el 21 de febrero y recibida el 22 de febrero.

Al ser cuestionado sobre el señalamiento y la inconformidad del Senador Higinio, Monreal contestó a SinEmbargo, el 27 de febrero, que el Senador Higinio no debía quedarse con la queja e ir al Ministerio Público, esto a pesar de que en el oficio que él le envió dice:

“Es de usted ampliamente conocido el reportaje y seguimiento que en el medio digital SinEmbargo MX se le ha dado al tema de la compra de libros por el Senado de la República. Usted tuvo la atención de hacerme una llamada telefónica y comentarme en parte lo que pudo haber sucedido. Fue muy preciso en decirme que no había nada irregular en dichos procedimientos”.

Es decir, el día en que el Senador Monreal le pide a esta reportera decirle al doctor Higinio que presente su queja, él ya había sostenido una conversación sobre la falsificación de las firmas.

Este fue el diálogo que se sostuvo en la entrevista:

—La compra de libros que se solicita con firmas falsas. Veo lo que documentó…

—Usted no puede documentar firmas falsas, tiene que hacerlo un Ministerio Público, tiene que haber una denuncia…

—Higinio Martínez dice…

—Dígale al doctor Higinio que no se quede con la información y que vaya al Ministerio Público para que denuncie penalmente al que falsificó su firma. Es muy sencillo, sometámonos a la ley. Yo la le platiqué el origen de los cinco libros.

—Tengo otras preguntas respecto a las firmas falsas. Estamos hablando de que son cinco contratos que lo benefician a usted porque es para la compra de su obra. Usted se pone en manos de las autoridades porque estamos hablando de falsificación de firmas.

—Sí, por supuesto.

Más adelante se retoma el asunto:

—Noto que busca minimizar el tema de las firmas falsas…

—No.

—Hay otro detalle. Los contratos incluyen la actualización, corrección y edición de sus libros.

—Yo no soy perito, yo no me meto. Me preocupa todo. Son estos contratos, obras mías que existen. Un millón por año para mis libros, que yo cedo los derechos de autor y alguien denuncia que hay falsificación de firmas, debe presentar la denuncia, debe ir al Ministerio Público e investigar. Yo no voy a meterme en favor de nadie, si alguien falsificó la firma debe pagar las consecuencias.

Y la entrevista concluye con lo siguiente:

—Si nadie presenta alguna queja por la falsificación de firmas, ¿el tema queda ahí?

—No, yo creo que lo van a presentar. A mí me interesa que se aclare, yo no voy a proteger a nadie. Tengo servidores públicos muy honestos y si alguien cometió un error tiene que pagarlo.

—Una falsificación de firmas sería un error?

—Normalmente aquí en el Senado, y no es justificación, en la Jucopo a veces ocurre que algún Senador esté en Chiapas pero que se requiera una firma y se requiere autorizar la salida de una Senadora y se pide a otros que firmen. No quiere decir que lo justifique pero pasa, sucede pero en todo caso, quien se sienta ofendido, agraviado, de que su nombre y su firma fue falsificado, lo más correcto es que presente denuncia penal.

LOS HALLAZGOS DEL REPORTAJE

El 13 de febrero, en la segunda entrega del reportaje sobre la compra de libros del Senador Monreal, se detallan cinco solicitudes firmadas por tres senadores que solicitan, por instrucciones del Senador Monreal, la compra de 12 mil 300 ejemplares.

Para la compra de 300 ejemplares de Poder Legislativo, el oficio dirigido a Mauricio Farah Guevara, quien es Secretario General de Servicios Administrativos se sustenta en los nombres de Imelda Castro e Higinio Martínez. Ambos desconocieron haber firmado dicha solicitud.

El nombre de Higinio Martínez aparece en otras cuatro solicitudes: para comprar 3 mil ejemplares de Las grandes Reformas para el cambio de régimen. A dos años de trabajos legislativos; para 3 mil ejemplares de Inversión y comercio para la región de América del Norte: Los beneficios del T-MEC; para 3 mil ejemplares de Las grandes reformas para el cambio de régimen. Tres años de trabajo legislativo. Volumen II y para 3 mil ejemplares de Constitución del pueblo de México: su actualidad y trayectoria 1917-2022.

Estas cuatro solicitudes acompañan a la supuesta firma de Higinio Martínez, la firma de Freyda Marybel Villegas. A la Senadora se le ha solicitado entrevista para preguntar si reconoce sus firmas pero no ha atendido los mensajes.

A continuación se comparten los documentos íntegros que presentaron ambos Senadores.

