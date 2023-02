Imelda Castro, como Higinio, niega que autorizó libros a Monreal. Exige investigación

Tan solo cuatro días después de que SinEmbargo publicó los contratos para la compra de libros del Senador Monreal con dinero del Senado, dos legisladores confirman que sus firmas –utilizadas para proceder a celebrar los contratos– son falsas.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– “Ese oficio no lo pude haber firmado jamás en la vida”. Así negó la Senadora Imelda Castro, como horas antes lo hizo el Senador Higinio Martínez, haber solicitado por medio de un oficio la compra millonaria de miles de libros, algunos de ellos a sobreprecio, que escribió el Senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena a la que pertenecen los tres legisladores.

“He estado todo el día analizando, no solo la firma sino también el texto del oficio y definitivamente yo no reconozco esa firma como mía”, puntualizó la Senadora Imelda Castro en entrevista con SinEmbargo Al Aire. “He analizado ese texto desde la primera letra hasta la última y jamás me lo presentaron para que lo firmara porque a mí me hubiera brincado la manera tan burda en que está elaborado porque además dice que se exime al proveedor de la obligación de presentar la fianza de garantía, eso no pudo firmarlo, no va con mi ética, con mi moral, no tiene sentido, yo no reconozco que mi voluntad esté en ese oficio”.

El Senador Ricardo Monreal Ávila utilizó millones de pesos del Senado de la República para adquirir y editar sus propios libros, algunos a sobrecosto, pero además, para la autorización de estas compras, se valió de firmas falsas, de acuerdo con una investigación realizada por SinEmbargo.

Ante la publicación de los dos primeros reportajes, el Senador Higinio Martínez no reconoció como suyas las firmas estampadas en cinco oficios con los cuales se solicitó los ejemplares escritos por el Senador Monreal.

“Está mi nombre en los documentos y tengo que decirlo públicamente y me duele decirlo —por si se lastima a alguien—, pero ésta no es mi firma. Estas no son mis firmas, por lo cual, lo primero que tengo que decir es: alguien falsificó mis firmas”, afirmó Martínez en una entrevista realizada en sus oficinas del Senado.

SinEmbargo consultó en dos ocasiones la opinión del Senador Monreal Ávila, pero no ha logrado tener alguna postura sobre el contenido de los reportajes publicados. Su oficina de prensa notificó desde el lunes que enviaría un posicionamiento, algo que no ha ocurrido hasta al cierre de esta edición.

También se ha buscado la postura del presidente de la Mesa Directiva, el Senador Alejandro Armenta Mier, para conocer el rumbo que tomará el caso, pero su equipo de prensa señaló este jueves que por cuestiones de agenda no podía hablar.

Horas después, la Senadora Imelda Castro se puso en contacto con este medio y señaló durante una entrevista en SinEmbargo Al Aire que la compra de estos libros jamás le fue planteada por el Senador Monreal.

“No son temas de la Jucopo, jamás se nos ha planteado ese tema, es muy evidente que ahí no se puede hacer una autocompra. Nosotros no pudimos haber aprobado jamás eso porque es nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política, ese tema jamás ha estado en el orden del día de las reuniones de Jucopo. Yo también ratifico lo que dice el Senador Higinio, el Senador Monreal jamás me ha planteado firmar algún documento de esta naturaleza, o sea, jamás me lo ha pedido y si me lo pidiera él sabe que yo no lo hubiera firmado, ahí me sumo pues a los planteamientos del Senador Higinio Martínez de que se haga una investigación a fondo de esto”, expuso.

El oficio que la Senadora Imelda Castro negó firmar fue el que dio pie a la compra de 300 ejemplares de Poder Legislativo, libro escrito por Monreal Ávila.

Con esta compra se registró un sobreprecio, ya que el Senado pagó 400 mil pesos por estos libros de 604 páginas, que tuvieron un costo unitario de mil 334 pesos; en la misma página de Miguel Ángel Porrúa, el libro tiene un costo de 800 pesos o con descuento, 640 pesos.

La Senadora Imelda indicó que la evolución que pueda tener este tema está en varios planos: “Yo soy integrante de la Junta de Coordinación Política desde hace 10 meses, fui electa por mis compañeros Senadores de Morena. Yo creo que al interior del grupo, así he sido muy clara, debo de plantearlo, el próximo martes debemos de plantearlo abiertamente para que el grupo tome una postura en este caso, yo siempre consulto al grupo sobre cualquier decisión porque ellos me eligieron”

“Yo sí voy a solicitar el documento original porque esto al final de cuentas está digital, está en una página, entonces yo voy a solicitar que me sea mostrado, que me regresen el documento original para que un perito lo evalúe y me reservo el derecho de presentar una denuncia de hechos porque yo estoy convencida moral, política y éticamente que no tengo nada que ver en esto, que jamás avalaría una situación de estas, pero no solo basta que en lo individual esté consciente, clara, segura y tranquila con mis posturas en todos los aspectos sino también en el futuro podemos ser candidatos, candidatas y la gente nos va a decir ‘oye, ustedes no son diferentes, ustedes son iguales’ y la verdad yo sí quiero en ese sentido dejar las cosas claras”, apuntó.

SinEmbargo dio a conocer que desde el 30 de junio de 2021, el Senado de la República ha pagado por 13 mil 300 libros de Monreal, un monto de 6 millones 290 mil 993 pesos.

Los contratos parten de una solicitud que firman senadores “por instrucciones del Senador Ricardo Monreal” para la compra de estos libros que, argumentan en los oficios, son para enriquecer el acervo del Senado.

Los senadores de los que aparecen firmas son Imelda Castro e Higinio Martínez, quienes aseguran que no firmaron; también Freyda Marybel Villegas, de Morena y José Manuel del Río Virgen de Movimiento Ciudadano, de los que no se conoce su postura hasta el cierre de esta edición.

