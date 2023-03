ENTREVISTA | Monreal dice que en el Senado “a veces ocurre” que se falsean firmas

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Ocho días después de la primera parte de la investigación publicada por SinEmbargo sobre la compra hecha por el Senado de libros de Ricardo Monreal, la editorial devolvió 1.5 millones de pesos por “un error” en el costo de la obra Errar es humano, rectificar es política, informó en entrevista el propio Senador.

Monreal también aseguró que “a veces ocurre” que otras personas firmen por los senadores con el fin de agilizar procedimientos, en un intento de minimizar que la compra de sus libros, algunos a sobre precio, generaran la queja de dos senadores que desconocieron haber firmado documentos en los que se pide la compra de su obra.

La entrevista se llevó a cabo en el Senado de la República el pasado lunes 27 de febrero, 15 días después de que se le solicitara al equipo del Senador una postura y opinión sobre la información presentada. El domingo 12 de febrero SinEmbargo consultó a su equipo de prensa para conocer su versión desde la primera entrega. No hubo respuesta. Se le contactó al siguiente día, para la segunda parte y tampoco hubo un posicionamiento. Incluso el martes 16, vía telefónica, se les comunicó que este medio estaba abierto para el derecho de réplica del Senador. Se prometió una carta que nunca llegó.

Además en dos programas de Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez insistieron en que era importante que el Senador diera su versión, reiterando la apertura.

No obstante, durante la entrevista el Senador Monreal aseguró que han sido 15 días en los que se le ha hecho “daño”, aunque en la misma plática admitió que debió hablar desde el primer momento.

“Siempre hemos dado la cara, me extraña por parte de mis colaboradores que no hayan señalado que usted quería una entrevista. Cuando me lo dijeron la acepté de inmediato porque nuestra obligación es siempre dar la cara […] Es un reportaje que creí que iba a pasar o que iban a investigar más, pero no se hizo y me lastimó. Yo debí haberlo hecho desde el primer día, debí haberlo aclarado, pero no me dijeron nada y no es causa suya sino de los colaboradores míos”.