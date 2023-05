LeBron y Lakers eliminan a Warriors, campeones de la NBA, y van a la final del Oeste

Por Greg Beacham

LOS ÁNGELES (AP) — Seis meses y un día después de iniciar la temporada regular con una demoledora foja de 2-10, los Lakers de Los Ángeles eliminaron a los campeones defensores de la NBA para avanzar a la final de la Conferencia Oeste.

Aunque la transformación de los Lakers se hizo cada vez más increíble en las últimas semanas, sus principales motores han sido LeBron James y Anthony Davis. Las superestrellas, que ya ganaron un anillo juntas hace apenas tres años, compartieron un abrazo de alegría el viernes tras comandar a su equipo en su mayor victoria en su cancha en más de una década.

James totalizó 30 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias y los Lakers acabaron con el reinado de los Warriors de Golden State al aplastarlos 122-101 en el sexto partido de la semifinal.

Anthony Davis contabilizó 17 puntos y 20 rebotes por los Lakers, que jamás estuvieron abajo en un partido que puso de manifiesto la increíble mejoría de este equipo desde las postrimerías de la campaña regular.

Los Lakers, séptimos preclasificados, enfrentarán a Nikola Jokic y a los Nuggets, que fueron primeros, en la final del Oeste que arranca el martes en Denver.

Austin Reaves anotó 23 puntos, coronados por un disparo desde la mitad de la cancha cuando sonaba la chicharra que puso fin a la primera mitad por Los Ángeles, que mejoró a una foja de 7-0 como local desde que cerró la campaña regular con tres victorias en siete días sobre los Warriors.

Los Lakers cortaron además una racha de 28 series consecutivas de Golden State en los playoffs con al menos un triunfo como visitante, un récord de la NBA que abarca toda la carrera de Stephen Curry.

James, Davis y los Lakers son el primer equipo desde 2014 que elimina a los Warriors de Curry en los playoffs antes de las Finales de la NBA. Golden State ha disputado seis de las ocho últimas, y solo estuvo ausente en los playoffs en las otras dos campañas.

“Ganó el mejor equipo, y no puedo culpar a nuestros jugadores por el esfuerzo”, declaró el técnico de Golden State, Steve Kerr. “Como estos chicos son tan competitivos, esto va a doler. Pero es por esto por lo que jugamos: para competir contra los mejores y ver lo que tenemos. No tuvimos suficiente, pero no fue por falta de corazón o esfuerzo”.

