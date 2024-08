El medallista mexicano Marco Verde es ovacionado tras su regreso a México de los JJOO

El boxeador fue recibido por decenas de personas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dijo haberse quedado con las ganas de escuchar el Himno Nacional en la contienda olímpica.

Por Alejandro Reza

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Tras su destacada participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, Marco Verde regresó a México con la medalla de plata colgada al pecho. El pugilista mazatleco fue recibido con honores a su llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde decenas de personas y medios de comunicación se dieron cita para recibirlo.

A pesar de no haber conseguido la medalla de oro, Verde expresó su gran satisfacción por haber subido al podio olímpico. “Esta vez no se pudo escuchar el Himno Nacional, me quedé con esas ganas de poderlo escuchar, pero estar arriba del podio me dio mucha satisfacción”, afirmó el boxeador.

Durante su breve conferencia de prensa, Verde recordó el arduo camino que recorrió para llegar hasta París 2024. “12 años de trabajo con esa mentalidad de ir a Juegos Olímpicos y ganar una medalla”, señaló el pugilista, quien confesó que al momento de subir al podio revivió todos los sacrificios y momentos difíciles que enfrentó.

Bienvenido sea Marco Verde que el día de hoy ha llegado, a la Ciudad de México, portando con gran orgullo el triunfo de haber participado en los Juegos Olímpicos París 2024, siendo recibido por familiares y medios de comunicación. ¡Ansiosos de recibirlo en tierra sinaloense! 🔥 pic.twitter.com/54udYEXpmq — ISDE (@ISDEGob) August 13, 2024

El boxeador mexicano agradeció el apoyo incondicional del pueblo mexicano durante su participación en los Juegos Olímpicos. “Muchas gracias por todo su apoyo, desde que estaba allá sentía mucho el apoyo de México en las peleas, me sentía en casa”, expresó con emoción.

Con esta medalla de plata, Marco Verde se consolida como una de las grandes promesas del boxeo mexicano. Su talento y dedicación lo han llevado a la cima del deporte y se espera que continúe cosechando éxitos en el futuro.

La historia de Marco Verde es una inspiración para todos los jóvenes deportistas mexicanos. Su esfuerzo, perseverancia y dedicación son un ejemplo a seguir para quienes sueñan con alcanzar la gloria olímpica.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.