“Sí me convenció”, dice el Presidente sobre informe del mal estado de Félix Gallardo

El Presidente López Obrador adelantó que le pedirá a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que dé a conocer un reporte sobre los diversos problemas de salud del narcotraficante Félix Gallardo.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que está convencido de que Miguel Ángel Félix Gallardo, exlíder del Cártel de Guadalajara, necesita un tratamiento que no se le puede proporcionar en el reclusorio, ya que señaló que el narcotraficante “está mal de salud”.

“Se hizo análisis médico y el señor verdaderamente está mal de salud, tiene muchas enfermedades y no puede ser atendido en el reclusorio, tiene que estar atendido en una casa con su familia”, indicó en su rueda de prensa matutina.

El mandatario aseguró que Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes”, cumplirá su condena, pero “en casa de familiares”. “Tiene que aceptar portar un brazalete, aún estando enfermo, pero tiene que ser atendido”, añadió.

AMLO afirma que el estado de salud de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, es delicado, por lo que está de acuerdo en que tiene que ser atendido en casa por sus familiares pic.twitter.com/mEoJ67fO1J — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 13, 2022

El Jefe del Ejecutivo federal adelantó que le pedirá a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que dé a conocer un reporte sobre los diversos problemas de salud de Félix Gallardo.

“Le voy a pedir, ahora que nos toque el informe mensual de seguridad, que Rosa Icela Rodríguez presente el estado de salud médico, el que llevó a esta decisión”, agregó.

“No sé cómo esté la cuestión jurídica, pero el informe que me presentaron sobre su estado de salud sí me convenció que necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio, porque son muchas enfermedades. Tampoco es dejarlo en libertad, es que esté cumpliendo su condena”, concluyó.

Ayer, la Fiscalía General de a República (FGR) dio a conocer que impugnó la resolución dictada por un Juez federal de la Ciudad de México, para que el exlíder del Cártel de Guadalajara pudiera estar en prisión domiciliaria.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México notificó su resolución en la que se concedió prisión domiciliaria al “Jefe de Jefes” por motivos de Salud. Sin embargo, una vez que fue notificada, la Fiscalía interpuso un recurso para apelar la decisión, por lo que la orden no se cumplimentará por ahora.

El Juez había concedido el beneficio de prisión domiciliaria a Félix Gallardo sólo por lo que hace al proceso donde fue sentenciado a 40 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho.

Con la resolución del Juez, el exlíder del Cártel de Guadalajara debería de portar un brazalete electrónico, con el fin de conocer su localización y así hacer valer su vigilancia para evitar el riesgo de algún tipo de fuga.

En julio de este año, el excapo sinaloense salió de la prisión de Puente Grande para ser internado en el Hospital Civil de Guadalajara, luego de presentar problemas de visión que derivaron en el peligro de perder la vista.

En mayo, un Juez ratificó que las sentencias de Félix Gallardo no podía compurgarlas en una sola, una por 37 años tras asesinar al exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Camarena; y otra por 40 años por delitos de acopio de armas de fuego y fabricar e introducir cocaína a Estados Unidos.

Anteriormente, se había interpuesto otro amparo para que permitieran hacer cumplir su condena desde su vivienda, esto debido a su edad actual, 76 años, y el deterioro de su salud, el cual había sido denegado.

Reportan que la FGR impugnó la decisión del juez de dar prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo, exlíder del Cártel de Guadalajara. pic.twitter.com/FSZbQJDUeI — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 12, 2022

La defensa de Félix Gallardo, incluso, acusó de discriminación al juzgador que le negó la prisión domiciliaria a su cliente, pues, detalló, no tomó en cuenta que el exnarcotraficante ha perdido la vista en un ojo, no escucha y casi no se puede mover.

“El Jefe de Jefes” fue detenido en abril de 1989, pero hasta el 2017 fue condenado a 37 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en contra del agente de la DEA Enrique Camarera Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar, integrante de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.