Esqueleto humano prehistórico es hallado en cenote amenazado por el Tren Maya

Por Mark Stevenson

Ciudad de México, 13 de septiembre (AP) — Un esqueleto humano prehistórico fue encontrado en un sistema de cuevas que se inundó hacia el final de la última glaciación hace ocho mil años, según un arqueólogo especialista en buceo en cuevas en la costa caribeña de México.

El arqueólogo Octavio del Río dijo que él y su compañero de buceo Peter Broger vieron el cráneo destrozado y el esqueleto parcialmente cubierto por sedimentos en un cenote cerca del lugar en donde el Gobierno mexicano planea construir un tren turístico de alta velocidad que atraviesa la selva.

Tomando en cuenta la distancia a la que se encuentra la entrada del cenote, el esqueleto no pudo haber llegado hasta allí sin un equipo de buceo moderno, por lo que debe tener más de 8 mil años, dijo Del Río, refiriéndose a la época en que el aumento del nivel del mar inundó las cuevas.

MEXICO CITY (AP) — A prehistoric human skeleton has been found in a cave system that was flooded at the end of the last ice age 8,000 years ago, according to a cave-diving archaeologist on Mexico’s Caribbean coast. pic.twitter.com/1Qnts0cNzx

— Chris Walker (@WalkerATX) September 13, 2022