VIDEO: AMLO comparte en la “mañanera” entrevista donde Milei llama “imbécil” al Papa

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a Javier Milei, líder del partido ultraderechista La Libertad Avanza y candidato a la Presidencia de Argentina, quien llamó “imbécil” al Papa Francisco al considerar que el representante eclesiástico “impulsa el comunismo”.

Este miércoles, en su habitual conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que las declaraciones de Milei en contra del sumo pontífice de la Iglesia Católica son “nada más por su conservadurismo” y “sin fundamento”. Asimismo, consideró que entre conservadores no hay diferencias.

“Porque muchos ‘Milei, Milei, Milei’, pero nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace Milei y sin fundamento. Nada más por su conservadurismo, porque así son y no crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador. No, son lo mismo. Lo que pasa es que Milei lo dice porque es un deslenguado, pero es igual”, comentó el mandatario federal.

En días pasados, Milei arremetió contra el Papa Francisco al calificarlo como “el representante del maligno en la tierra” y lo acusó de impulsar el comunismo. Además, lo llamó “imbécil” por defender la justicia social, ya que, sostuvo, ésta es odio, resentimiento y envidia, “un pecado capital”.

Al referirse a esta agresión contra el representante católico, el Presidente López Obrador refirió que tiene una amiga católica a la que le hizo llegar el video con los comentarios del candidato presidencial argentino, para que se diera cuenta del “nivel de intolerancia, de falta de respeto de un personaje así”.

“Yo no conozco a ningún político que haya dicho lo de Milei sobre el Papa. Y bueno, somos libres, pero sí es importante no dejarnos engañar, que no nos manipulen, que tengamos información porque esto que les voy a mostrar estoy seguro de que no lo sabe la mayoría de la gente en México, el 99 por ciento no lo sabe”, añadió el mandatario mexicano.