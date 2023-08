ENTREVISTA | Milei no viene de un repollo sino de una catarata de crisis: Olga Wornat

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– La periodista Olga Wornat abre la conversación con agobio. Dice que hay saqueos por la Argentina y que hay jóvenes encapuchados que nombran al ultraderechista Javier Milei mientras roban televisores, ropa, abarrotes. Está agobiada porque no sabe a dónde va su país, que el 10 de diciembre próximo, cuando debía celebrar los 40 años de la democracia, posiblemente deba aceptar que “un loco” asuma la Presidencia.

Wornat es de nacionalidad argentina pero siempre tiene un pie en México, o más bien: un ojo en México, al que ha dedicado varios de sus libros entre ellos una biografía de otro personaje extremo y de derechas: Felipe Calderón Hinojosa. La periodista y escritora afirma en el programa “Los Periodistas” de SinEmbargo Al Aire que Milei podría ser Presidente pero que no viene de la nada sino de crisis cíclicas que azotan desde hace décadas al país del Cono Sur. También dice que el Presidente Alberto Fernández, de izquierda, recibió un país en crisis y que se ha visto imposibilitado para domarlo.

La periodista señala, además, que se viene un tramo largo de inestabilidad porque la elección del Presidente lleva todo lo que resta del año y que no hay buenas noticias en el horizonte de la Argentina.

“Alberto Fernández recibió un país destrozado, pero completamente destrozado, lo que yo le cuestionó a Alberto Ferrnández es que en este momento no haya alguien que diga algo, es decir, tiene la obligación como Presidente de la Nación de salir y calmar a la gente, no importa que ya se vaya, pero nadie sabe dónde está”, expuso Wornat al señalar cómo en el último día tuvieron lugar 150 saqueos sin que el primer mandatario de la Argentina haya salido a decir algo.

En ese sentido señaló: “Milei no nació de un repollo, nació de toda esta crisis, de toda esta catarata de crisis económicas que venimos viviendo desde hace décadas, ahora volvemos para atrás con la dolarización, la convertibilidad de (Carlos) Menem que dejó un país destruido, que después terminamos en el 2001 con la explosión con (Fernando) de la Rúa escapándose en un helicóptero”.

Javier Milei ha sacudido el escenario político argentino al aglutinar los respaldos de los argentinos descontentos con la dirigencia política tradicional que en los últimos años ha sido incapaz de combatir la inflación, la inseguridad y la corrupción.

“Hacer volar el banco central”, eliminar la moneda argentina, regular la venta de órganos y permitir la libre portación de armas, son algunas de las propuestas que abraza el ultraderechista Milei, quien se ha volcado en la política al estilo incendiario de Donald Trump y abrazado del partido de extrema derecha español Vox.

Olga Wornat recordó que Milei es además “un negacionista del genocidio de la dictadura” y su candidata a Vicepresidenta, Victoria Villarruel, ha anunciado que buscará reabrir las causas de los genocidas presos. “Frente a este panorama, que además le sumas se acaba la universidad pública, se acaban los científicos que trabajan y estudian en el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), porque según él tienen que ir a trabajar porque para él no trabajan, la dolarización, la salud pública, que no se entiende lo que está planteando”

Además, destacó la periodista argentina, está el coqueteo de la derecha de Mauricio Macri con Javier Milei. “Él ofreció su gente y la gente de Mauricio Macri está trabajando con Javier Milei a lo que se han sumado también exfuncionarios de Carlos Menem, o sea Dios los cría y solitos se juntan”.

“Que Javier Milei no diga que está contra la casta, está dentro de la casta política, él no es un antisistema, él es sistema, pero le ha hecho creer, a los jóvenes sobre todo porque tuvo mayoritariamente votos jóvenes. ¿Y qué te explican los jóvenes? ‘Ah, me gusta porque dice que todos los políticos roban’. ¿Pero leíste algo de lo que está planteando?”, cuestionó.