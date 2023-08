El ascenso de la ultraderecha argentina sorprendió a todos. ¿Ahora qué sigue? ¿Milei?

Las elecciones primarias revelan un panorama político insospechado. Milei, Massa, Bullrich: ¿qué futuro político le depararían a Argentina?

Por Isabella Escobedo

Buenos Aires, 15 de agosto (DW).- Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) han catapultado a Argentina a un nuevo panorama político. “Un shock”, “un terremoto político” denominan algunos titulares la inesperada victoria de Javier Milei, el ultraderechista que se llevó más del 30 por ciento de los votos y ganó en 16 de 24 provincias.

El próximo 22 de octubre, los argentinos enfrentarán una decisión entre tres candidatos: Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio.

“Las PASO generaron un nuevo escenario económico y político”, dice en entrevista con DW Jerónimo Pinedo, Doctor en Ciencias Sociales y docente en la Universidad Nacional de la Plata. Los resultados de las primarias se han visto reflejadas inmediatamente en los mercados: la cotización oficial del dólar subió en un 20 por ciento.

🇦🇷 GRACIAS A TODOS 🇦🇷 pic.twitter.com/di0kB1i7Qz — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 8, 2023

MILEI: EL FENÓMENO DISRUPTIVO

Aunque tan solo el 69 por ciento del electorado acudió a las urnas, el estelar triunfo de Milei marca un antes y un después en el panorama electoral. El candidato no solo ha causado polémica por su vehemente y provocadora apariencia, sino también por su postura antisistema. El economista de 52 años atribuye a “la casta política” la responsabilidad de la crisis nacional – una postura que ha resonado entre los votantes, de acuerdo con los resultados de las elecciones. Milei promueve una profunda reforma económica neoliberal. Entre sus propuestas está dolarizar la economía y hacer desaparecer el Banco Central, así como privatizar empresas, la educación pública y la salud.

Si Milei consiguiera triunfar el 22 de octubre “probablemente se genere mucho más pobreza y exclusión y muchísimo más desigualdad”, dice Jerónimo Pinedo.

Sin embargo, aunque Javier Milei llegase a la presidencia, carecería del apoyo necesario para implementar las reformas radicales que propone, ya que le faltaría el apoyo en el Senado y en la Cámara de Diputados, opina Susanne Käss, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina: “Probablemente tendría que apoyarse en Juntos por el Cambio para cada proyecto de ley, por lo que no podría poner el país patas arriba tan fácilmente”.

LA VICTORIA DE LOS LIBERALES

Patricia Bullrich es la candidata de Juntos por el Cambio. Aunque sus propuestas demuestran cierta cercanía ideológica con Milei y sigue una posición política liberal, Bullrich es una política tradicional que, según su discurso, apunta a mantener y respetar las instituciones del país.

Pero esa no es la única diferencia entre los dos candidatos. Patricia Bullrich se posiciona claramente en contra de la dolarización por la que tanto aboga Milei. Sin embargo, “sí quiere eliminar el cepo cambiario si llegara a la presidencia”, explica Susanne Käss.

A pesar de compartir algunas ideas políticas, si ganase Patricia Bullrich, seguramente no podría contar con el apoyo de Javier Milei para llevar a cabo sus proyectos al frente del Gobierno. “Milei entra como un antipolítico, entonces, tan pronto como entrara en un Gobierno como socio menor, o lo apoyara, toda su narrativa se derrumbaría”, comenta, por su parte, a DW Carl Moses, consultor de economía y política especializado en Argentina.

Gracias a todos los que nos apoyaron con su voto en este nuevo camino, una propuesta de cambio verdadero y con coraje. Gracias a todos los argentinos que nos pidieron que trabajemos por un cambio profundo. Gracias a todos los candidatos de Juntos por el Cambio, a quienes convoco… pic.twitter.com/N6L3VzRCGu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 14, 2023

SERGIO MASSA: EL ANTAGONISTA

Sergio Massa se presenta como antagonista del ala liberal en el panorama político. El actual Ministro de Economía representa el oficialismo, al que muchos califican como el gran perdedor de la jornada electoral. Con su cargo de Ministro, Massa ha heredado la difícil, casi imposible, tarea de sacar al país de la profunda crisis económica que lo acecha. El sociólogo Jerónimo Pinedo opina que Massa “ha logrado administrar la crisis, pero no ha sido capaz de resolverla”

Algo que tampoco lograría como Presidente, dicen los expertos. “No habría mucho cambio en el statu quo. Lo que propone Massa es más de lo mismo que ya propone el Gobierno actual, lo cual no funciona en absoluto”, afirma Susanne Käss.

El método que Sergio Massa aplica para contener la crisis, tiene fecha de caducidad, comenta el consultor Carl Moses: “Argentina podrá aguantar con la política actual, con suerte, hasta las elecciones.” Después habrá que marcar el rumbo para que Argentina vuelva a ser solvente a mediano plazo. Según el experto, continuar con la misma política después de las elecciones será imposible.

Gracias a los representantes de la cultura nacional por hacernos sentir orgullosamente argentinos y por ayudarnos a mantener viva la capacidad de soñar de nuestra gente. Junto a @RossiAgustinOk nos comprometemos a trabajar por un Estado presente que defienda la cultura y la… pic.twitter.com/AQVg5k0J0N — Sergio Massa (@SergioMassa) August 8, 2023

Sin embargo, aunque Massa no haga correcciones tan radicales, al no estar tan fijado ideológicamente, trae consigo la ventaja de que podría formar una coalición más grande, más estable, añade Moses. En opinión de Carl Moses, el problema argentino no es tanto económico, sino más bien político: “Lo que necesita Argentina es un Gobierno que tenga una base estable”. Algo que ninguno de los tres candidatos parece poder aportar del todo.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DW. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Deutsche Welle https://www.sinembargo.mx/author/deutsche-welle