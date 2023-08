La inflación se coló en la boleta y los argentinos van a unas primarias inciertas

Las elecciones primarias se celebran en el marco de una inflación anual de más de 115 por ciento, una pobreza que afecta a 40 por ciento de la población y en medio de las dudas sobre la idoneidad de los principales aspirantes para resolver estos problemas, lo que hace temer un incremento de la abstención.

BUENOS AIRES (AP).— Con demoras en algunos colegios electorales de la capital, los argentinos votaban el domingo en unas primarias para elegir a los candidatos a las elecciones generales de octubre que darán una pista de cuán ansiosos están por un cambio en un país que sufre una de las peores tasas de inflación del mundo.

Más de 35 millones de personas están convocadas a participar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que funcionan como una suerte de test electoral para calibrar las posibilidades de las fuerzas políticas y sus precandidatos de cara a las presidenciales del 22 de octubre.

Las primarias también definirán los aspirantes a ocupar 24 bancas del Senado y 130 para diputados nacionales, además de los candidatos a la Alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno de la provincia homónima, entre otros cargos. El voto es obligatorio.

En varios colegios electorales de Buenos Aires, donde los votantes deben usar el sistema de boleta electrónica para elegir a los candidatos a la Alcaldía, se produjeron problemas técnicos con las máquinas empleadas para emitir el sufragio.

María Servini de Cubría, Jueza federal con competencia electoral en Buenos Aires, dijo que “resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral”, en un escrito enviado a las autoridades electorales en el que dio detalles sobre las pruebas realizadas con las máquinas hasta bien entrada la noche del sábado, que fue reproducido por la agencia oficial de noticias Télam.

Varios precandidatos depositaron sus votos en las urnas llamando a la ciudadanía a participar ante el temor de que, debido a un clima de decepción con la clase política, la abstención sea mayor que en otras primarias celebradas en el pasado.

El Presidente Alberto Fernández, quien no busca la reelección debido a la caída de su imagen en las encuestas, afirmó que “llevamos 40 años de democracia y hoy debe ser un día de alegría por las elecciones.. vayamos a votar todos porque es el modo de ejercer nuestros derechos”.

También dio a entender que el proceso electoral está teñido de incertidumbre al augurar que el próximo Presidente será elegido posiblemente en una segunda vuelta electoral en noviembre.

El enojo de la población tras años de inflación —la última medición de junio dio 115 por ciento interanual— que arrojó al 40 por ciento de la población a la pobreza, sumado a la inseguridad y otros problemas crónicos de la economía argentina (escasez de dólares y endeudamiento) han marcado el pulso de una campaña electoral con final abierto.

La coalición opositora de centroderecha Juntos por el Cambio aparece mejor perfilada en las encuestas para recuperar el poder político que perdió en 2019 a manos del peronismo.

Por eso, hay una gran expectativa por la primaria entre el Alcalde capitalino Horacio Rodríguez Larreta y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

María del Carmen Antonio, agente de viajes de 65 años y quien esperaba en una cola para depositar su voto a favor de Bullrich, dijo a The Associated Press que en estos comicios “se define mucho. El país necesita un cambio; no podemos seguir así”.

La dirigente de centroderecha fue una de las votantes que sufrió problemas a la hora de sufragar para elegir al candidato a Alcalde de Buenos Aires cuando intentaba hacerlo mediante el sistema electrónico. “Tuve una experiencia negativa”, dijo Bullrich a los periodistas al retirarse del colegio electoral.

La exministra explicó que debió hacer ocho intentos hasta concretar su votación y por ello demoró mucho más de lo que hubiera deseado.

El conservador expresidente Mauricio Macri (2015-2019) —referente político de esa última dirigente—, llamó por su parte a los argentinos a que se movilicen “para dejar atrás una era que nos ha llevado a mucho daño y tristeza”.

Las primarias también pondrán a prueba el potencial del peronismo gobernante, que competirá bajo la denominación Unión por la Patria, luego de cuatro años de mandato de Fernández.

En este espacio, los sondeos dan por descontado que el Ministro de Economía, Sergio Massa, se impondrá en la interna sobre el dirigente social izquierdista Juan Grabois.

Con la intención de poner en jaque a la hegemonía electoral de las dos principales coaliciones aparece el economista ultraliberal Javier Milei, de La Libertad Avanza, que propone dolarizar la economía y cerrar el Banco Central. Admirador de Jair Bolsonaro y Donald Trump, Milei aglutina el voto de los indignados con los políticos tradicionales, sobre todo, entre los más jóvenes.

Milei dijo que miembros de la “casta de políticos aferrados a sus privilegios” intentan estigmatizarlo y que Argentina tiene la oportunidad de cambiar después de décadas de fracasos.

Para instalar a un candidato en la carrera presidencial, las fuerzas políticas deben alcanzar en las PASO al menos el 1.5 por ciento de los votos válidos.

Se espera que la justicia electoral difunda los cómputos oficiales no antes de las 22:00 de la noche (01:00 GMT).

EL CLIMA DE DECEPCIÓN EN ARGENTINA

Entre el enojo y la decepción con la clase política, que no ha podido combatir la inflación, los argentinos eligen el domingo a los aspirantes a la Presidencia en unas primarias signadas por la fuerte competencia entre los precandidatos de la oposición que buscan sacar al peronismo del poder y la irrupción de un ultraderechista que aglutina el voto de los indignados con los partidos tradicionales.

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) son una prueba para los partidos que aspiran a competir en los comicios generales del 22 de octubre y la oportunidad de la principal fuerza opositora de allanar el camino para recuperar el poder que perdió en manos del peronismo en 2019.

Más de 20 fórmulas se presentan en este llamado a las urnas en el que la disputa más ríspida se da entre dos dirigentes de la mayor fuerza opositora, la centroderechista Juntos por el Cambio. En tanto, el Ministro de Economía, Sergio Massa, es casi seguro ganador en la interna oficialista.

La figura disruptiva es el ultraderechista Javier Milei, candidato único de La Libertad Avanza, un grupo que ha sumado el apoyo de la gente inconforme por la constante subida de los precios, la agudización de la pobreza y la inseguridad ciudadana.

AP explica qué son y qué significan estas primarias en el contexto político y económico argentino.

¿QUIÉNES VOTAN Y QUÉ SE ELIGE?

Más de 35 millones de personas están convocadas a participar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que definirán los nombres de quienes competirán en las presidenciales del 22 de octubre.

También se determinarán los aspirantes a ocupar 24 bancas de en el Senado y 130 diputados nacionales además de los candidatos a la Alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno de la provincia homónima, entre otros cargos.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL ASPIRANTE DEL PERONISMO OFICIALISTA?

En el espacio Unión por la Patria compiten la fórmula liderada por el Ministro de Economía, Sergio Massa, y la encabezada por el dirigente social izquierdista Juan Grabois.

Massa es líder del Frente Renovador, la tercera pata de la coalición gobernante que también conforman el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cercano a dirigentes políticos de Estados Unidos y al sector empresarial, es un candidato aceptado por los mercados, pero no tanto por el kirchnerismo, el sector de tendencia izquierdista dentro del peronismo y que debió aceptarlo por que su figura es la que más votos capta de esa coalición.

Massa llegó al Ministerio hace un año para combatir la inflación con nulos resultados, pero logró renegociar los pagos de Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) por la refinanciación de la deuda que contrajo el Gobierno de entonces Presidente Mauricio Macri (2015-2019).

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES PRECANDIDATOS OPOSITORES?

En la coalición opositora Juntos por el Cambio se miden el Alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según encuestas, esta fuerza de centroderecha, que busca recuperar el poder que perdió en 2019, gozaría de una leve ventaja sobre el oficialismo.

Rodríguez Larreta representa al sector más moderado de la coalición opositora y busca seducir a los antikirchneristas, pero también a los votantes peronistas a través de su imagen de gestor como Alcalde de Buenos Aires.

Bullrich pasó por distintas agrupaciones peronistas hasta adquirir un perfil de derecha y más duro. Según el analista Juan Cruz Díaz, director de la consultora Cefeidas, mientras Rodríguez Larreta decidió distanciarse de Macri para construir un liderazgo más personal, la exministra cuenta con el apoyo del exmandatario conservador.

En tanto, Milei es un economista ultraliberal que provoca amor y temor por igual. Acusa a los políticos tradicionales de ser corruptos y miembros de una “casta” de privilegiados que busca beneficiarse con la función pública en detrimento de la sociedad. Muchos de sus partidarios son jóvenes frustrados con la clase política tradicional que no resuelve la inflación, la inseguridad y la falta de crédito para acceder a la vivienda, entre otros problemas.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LOS ARGENTINOS?

Los argentinos consideran que la inseguridad y la inflación son sus principales problemas.

La inflación acumulada en el primer semestre es de 50.7 por ciento mientras que la anual alcanza el 115.6 por ciento. La pobreza afecta al 40 por ciento de la población de 47.3 millones de personas, mientras que se espera una creciente devaluación del peso respecto del dólar en un escenario con restricciones en el mercado cambiario, caída de las reservas y déficit fiscal.

A ello se suma la necesidad de avanzar sin sobresaltos con la refinanciación de la deuda 45 mil millones de dólares con el FMI.

¿QUÉ PROPONEN LOS CANDIDATOS COMO SOLUCIÓN?

Todos dicen que lucharán contra la inflación.

Massa propone equilibrio fiscal, superávit comercial y un desarrollo con inclusión y acusa a los opositores de buscar un ajuste económico.

Rodríguez Larreta dice que ordenará la economía y está abierto a hacerlo buscando acuerdos con el peronismo. Considera que hay que levantar las restricciones en el mercado cambiario, aunque no de forma inmediata, como propone Bullrich.

La exministra de Macri descarta acuerdos con sus contrincantes, quiere volcarse al combate a la inseguridad y promete “orden en la sociedad, orden económico, orden en las calles”, copadas por constantes protestas sociales.

Milei plantea un recorte drástico del gasto público, cerrar el Banco Central por considerarlo responsable de la emisión monetaria sin freno y dolarizar la economía.

¿QUÉ FIGURAS POLÍTICAS ESTARÁN AUSENTES EN LAS PRIMARIAS?

La Vicepresidenta Fernández de Kirchner, que gobernó entre 2007 y 2015 y es una de las figuras centrales del peronismo y de la política argentina de los últimos 20 años, no competirá por una candidatura presidencial, en parte por falta de suficiente apoyo electoral, según analistas.

Su decisión de no aspirar a otros cargos públicos echó por tierra las conjeturas de que pretendía blindarse con inmunidad política ante las causas judiciales que afronta.

El Presidente Fernández también estará ausente porque no aspira a la reelección debido a la fuerte caída de su imagen.

Tampoco tiene aspiraciones el expresidente Macri, referente de la coalición opositora.