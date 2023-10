La joya Azcárraga, dominante 60 años, vive su peor ciclo financiero y de contenidos

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– Televisa, el mayor productor de contenidos audiovisuales de habla hispana a nivel mundial que durante 60 años decidió qué veían los mexicanos, lleva años sorteando una crisis en su modelo de negocios debido a la competencia en televisión de paga y la llegada del streaming, lo cual ha resultado en la caída de sus acciones, que en este 2023 han perdido el 40 por ciento de su valor, llegando hasta los 9.95 pesos cada una.

Su más reciente apuesta fue el reality show La Casa de los Famosos México, el cual logró convertirse en un fenómeno mediático por tener entre los participantes a la influencer Wendy Guevara, quien tiene más de 6 millones de seguidores en las redes sociales y se coronó como la ganadora el domingo 13 de agosto durante la gala final que fue vista por 21 millones de personas.

No obstante, este rating logrado en la primera edición de La Casa de los Famosos México, que le dio un segundo aire a su televisión abierta, no le alcanzó para mejorar sus números en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Esta empresa ha sabido transformarse, ha tenido alianzas importantes, pero la única parte que no ha podido comprender es que dentro de estas redes va el contenido y así como durante muchas décadas solo tuvimos un contenido Made in Televisa, ahora tenemos un contenido global, relevante, de calidad e incluso abundante. Ahora podemos discriminar y paradójicamente Televisa entra en ese costal de lo que los usuarios ya no queremos ver ni escuchar porque ya lo tuvimos durante 60 años”, dijo en entrevista vía zoom Jorge Enrique Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).