Biden visita Florida para evaluar los daños causados por “Milton” y “Helene”

Por Aamer Madhani y Josh Boak

WASHINGTON (AP).— El Presidente Joe Biden evaluará el domingo la devastación causada por el huracán “Milton” en las costas de Florida, mientras exhorta al Congreso a que apruebe fondos de emergencia adicionales. La Vicepresidenta Kamala Harris pasará un segundo día en Carolina del Norte, fuertemente impactada por el huracán “Helene”, para asistir a una iglesia afroamericana y participar en un evento de campaña.

La visita de Biden al área de St. Petersburg le brinda otra oportunidad para presionar al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, para que el Congreso apruebe más fondos de apoyo antes de las elecciones del 5 de noviembre. Johnson ha dicho que se abordará el tema después de eso.

En Florida, Biden prevé anunciar 612 millones de dólares para seis proyectos del Departamento de Energía en zonas afectadas por los huracanes para mejorar la resiliencia de la red eléctrica de la región, señaló la Casa Blanca. El financiamiento incluye 94 millones de dólares para dos proyectos en Florida: 47 millones para Gainesville Regional Utilities y 47 millones para que Switched Source se asocie con Florida Power and Light.

Our preparation for Hurricane Milton was a coordinated effort between federal, state, and local officials. I called Tampa Mayor Jane Castor to discuss how we will continue to work together as Florida recovers. pic.twitter.com/6yjNvcp9EZ

— Vice President Kamala Harris (@VP) October 12, 2024