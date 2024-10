VIDEO ¬ Hutchinson sufre lesión en la pierna durante el juego de Lions contra Cowboys

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- El estrella defensivo de los Detroit Lions, Aidan Hutchinson, sufrió este domingo una grave lesión en la pierna durante el tercer cuarto del juego contra los Dallas Cowboys.

Hutchinson, quien lideraba la liga en capturas esta temporada de la NFL, fue llevado fuera del campo en camilla después de intentar sacar al mariscal de campo Dak Prescott.

Before being carted off, players from both teams came over to show Aidan Hutchinson some love 🙏 pic.twitter.com/P5Ne4SI8iQ

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) October 13, 2024