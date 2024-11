Senador de raíz cubana y “halcón” contra China, Irán y Cuba será Secretario de Estado

WASHINGTON (AP).— El Presidente electo Donald Trump nominó este miércoles al Senador Marco Rubio como Secretario de Estado.

La decisión había sido adelantada por el diario estadounidense The New York Times el pasado 11 de noviembre.

Rubio, de 53 años y de ascendencia cubana, es considerado un verdadero “halcón” debido a su postura dura y agresiva en política exterior. Ha sido una figura controvertida en la política estadounidense, especialmente en relación con México. Su posible designación como Secretario de Estado podría implicar un enfoque más violento en la política exterior de Estados Unidos.

El Senador Marco Rubio, conocido por sus críticas abiertas al Gobierno de México, está previsto para ser asignado a un puesto clave en el Gabinete presidencial de Donald Trump. Rubio, quien fue rival de Trump en las primarias republicanas de 2016, acompañó al mandatario electo en su campaña este año.

Su historial de declaraciones y acciones anti-México sugiere que buscará implementar políticas más estrictas en materia de migración y seguridad, lo que podría afectar la cooperación entre ambos países.

Trump makes it official, announcing Marco Rubio as his Secretary of State pick: pic.twitter.com/AAhMlZpCPk

— Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) November 13, 2024