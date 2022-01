No hallan evidencia de vida marciana primitiva en meteorito de 4 mil millones de años

Por Marcia Dunn

CABO CAÑAVERAL, Florida, EU, 14 de enero (AP) — Un meteorito de 4 mil millones de años procedente de Marte que causó revuelo en la Tierra hace décadas no contiene evidencia de vida marciana primitiva, reportaron científicos el jueves.

Pequeñas muestras del meteorito revelan que los compuestos ricos en carbono son en realidad el resultado de agua —muy posiblemente salada o salobre— que fluyó sobre la roca durante un periodo prolongado, dijo Steele. Los hallazgos fueron publicados en la revista Science.

En los orígenes húmedos de Marte ocurrieron al menos dos impactos cerca de la roca, calentando la superficie del planeta a su alrededor, antes de que un tercer impacto la expulsara de la superficie marciana hacia el espacio hace millones de años. La roca de dos kilogramos fue encontrada en la Antártida en 1984.

