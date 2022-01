Obispos de Guerrero piden al Gobierno aceptar ayuda de “todos” para frenar violencia

En una declaración conjunta, los titulares de las cuatro diócesis católicas de Guerrero, señalaron que la estrategia contra la violencia debe incluir a grupos que la causan. Además, rechazaron la iniciativa de diputadas de Morena para despenalizar el aborto.

Chilpancingo, 14 de enero (ElSur).- Los obispos de las cuatro diócesis de la Iglesia católica en Guerrero expresaron su preocupación por la violencia vinculada al crimen organizado en el estado y llamaron a las autoridades gubernamentales a “no despreciar la ayuda que los diferentes actores sociales pueden aportar para encontrar la pacificación de nuestros municipios y estados”.

En un pronunciamiento resultado de la reunión que sostuvieron del 11 al 13 de este mes en Tlapa, el arzobispo Leopoldo González González y los obipos de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel; de Ciudad Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta; y el anfitrión, Dagoberto Sosa Arriaga expresaron su preocupación porque “en diversos puntos de nuestra provincia hay signos preocupantes de violencia”.

Expusieron que la solución de esta problemática no es asunto sólo de nuestras autoridades civiles o sólo de la sociedad; “nuestras autoridades civiles no deben sentirse solas ni abandonadas en manos de grupos que dañan a la sociedad”. También pidieron no “despreciar la ayuda que los diferentes actores sociales pueden aportar para encontrar la pacificación de nuestros municipios y estados”.

Además, plantearon que muchos ciudadanos han depositado su confianza en las actuales administraciones, a ellos y a quienes tenían otra opción, los invitamos a ser “artesanos de la paz”, por lo que pidieron “que trabajen tenazmente a favor de la ciudadanía, desde el inicio de su gestión hasta el final”.

OBISPOS PREOCUPADOS POR LA NUEVA OLA DE CONTAGIOS

En el pronunciamiento, los cuatro obispos dijeron que el encuentro también tuvo el objetivo de “aprender a caminar juntos para dar una respuesta a los grandes retos que nos plantea la pandemia, la falta de fe, la corrupción, los abusos de poder, económicos, de conciencia, sexuales y el clericalismo”.

“Nos preocupa la nueva ola de contagios de coronavirus. Somos conscientes de que sólo siendo corresponsables y solidarios con los demás podremos hacer frente a las consecuencias de la pandemia”, expresaron.

A la gente, les pidieron vacunarse y a acatar las disposiciones sanitarias por seguridad propia, de sus familias y de los demás. A los enfermos les piden enfrentar “con buen ánimo” esta enfermedad; a las familias de los contagiados a ser valientes y pacientes; al personal médico a dar lo mejor de sí para salvar las vidas.

ESTRATEGIA DEBE INCLUIR A GRUPOS QUE LA CAUSAN: OBISPO RANGEL

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, aplaudió la iniciativa de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda de dialogar con las organizaciones sociales y los empresarios para elaborar una estrategia común en contra de la violencia en el estado. Pero agregó que “sería inteligentísimo” si en este diálogo se incluyen a los grupos que están provocando la violencia.

En declaraciones por teléfono, Salvador Rangel dijo que la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la presidenta municipal de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez en estos días “están celebrando 100 días de asesinatos, 100 días de inseguridad, 100 días de cobro de piso”.

Dijo que la Gobernadora se quiere reunir ahora con las organizaciones después de que éstas se lo estuvieron pidiendo “y creo que no se prestó, ahora que se presta yo aplaudo la iniciativa porque no veo otro camino para arreglar las cosas”.

Planteó que se debe ir generando confianza entre la Gobernadora y la sociedad; “mientras el Gobierno no nos de confianza, va a seguir recibiendo pedradas de los cuatro puntos cardinales”.

El obispo declaró que Salgado se ha reunido con las organizaciones y empresarios “porque ya está viendo que es necesario el diálogo. Como yo decía, es una Gobernadora nueva, le falta la experiencia, eso hay que reconocerlo humildemente. ¿Y qué nos da la experiencia?: los trancazos que nos va dando la vida”.

Salvador Rangel declaró que hace votos porque realmente sea ella la que gobierne “y no sea el papá que está en todas las decisiones y detrás de ella. El emperador Félix está a tras de todo y elegimos a una Gobernadora, no un Gobernador”.

Asimismo, dijo que en este diálogo con las organizaciones y empresarios, “sería inteligentísimo” si es también con los grupos que están provocando la violencia: “Por lo menos ya son dos veces que la Gobernadora dice que va a dialogar con los guerrerenses, que va a dialogar con la sociedad, y yo digo: ¿estos grupos a quién pertenecen, son marcianos? Pues son guerrerenses, también hay que incluirlos, o como yo digo: ¿en qué canasta se van a meter a estos señores? También son guerrerenses y tienen su punto de vista, una persona no puede tener toda la verdad, toda la razón, entonces hay que escucharlos ya sea directamente o por medio de intermediarios”.

Informó que en la reunión del 11 al 13 de enero en Tlapa, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González; el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza; el de Ciudad Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta y el de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga, trataron precisamente la descomposición social.

Los cuatro obispos de Guerrero rechazaron la iniciativa de ley que pretende despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación que presentaron el miércoles diputadas de Morena.

“Ante la iniciativa actual que vulnera el derecho a la vida, levantamos la voz, no sólo porque somos creyentes, sino porque es un derecho humano fundamental”, refiere el pronunciamiento que firmaron los prelados tras una reunión que tuvieron del 11 al 13 de enero en Tlapa.

En tanto, en declaración a El Sur, el obispo Salvador Rangel Mendoza pidió a los diputados locales que no vayan a dar “madruguete” o aprobar vía fast track la iniciativa y que, por el contrario, antes de aprobarla realicen una consulta a la sociedad.

En el pronunciamiento el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González; el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza; el de Ciudad Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta y el de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga, reprochan que “se expande sin tregua el desprecio de la dignidad del ser humano, lo cual es característico de la cultura de la muerte o del descarte”.

Agrega que ninguna persona, grupo, institución social o política puede justificar o exigir como derecho o llevar a cabo la muerte de otro ser humano desde su concepción hasta su final natural.

Recordaron que el Papa Francisco ha dicho que el aborto voluntario “es un homicidio” y agregan que levantan también la voz a favor de todas las mujeres para que tengan acceso a una protección y promoción integral.

De acuerdo al documento, la finalidad fue avanzar “en el itinerario de nuestra provincia eclesiástica, reflexionando sobre la relación de la persona con los demás para reconstruir el entramado social y animar nuestra participación, con sentido sinodal, es decir, aprendiendo a caminar juntos, en el itinerario de la Iglesia Universal por medio del diálogo y la escucha de los demás”.

“Hemos reflexionado sobre algunas estrategias que nos sirvan para sanar la relación con los demás y poder reconstruir el entramado social. También hemos señalado algunos agentes que nos pueden ayudar a lograrlo: la Familia, la Escuela, las Asociaciones Laicales y las Asociaciones Civiles”.

PIDE RANGEL CONSULTA Y QUE MORENA NO DÉ “MADRUGUETE”

En tanto, consultado por teléfono respecto a la iniciativa que propone la despenalización de la interrupción del embarazo que presentaron el miércoles las diputadas de Morena, Nora Velázquez Martínez, Beatriz Mojica Morga y Citlali Calixto Jiménez, el obispo Salvador Rangel, dijo que: “ciertamente, la pena de cárcel contra las mujeres que provocan el aborto se me hace dura, pero esa pena se puede cambiar por otra, no tiene que ser precisamente la cárcel”.

Pero dijo que “el pendiente” que tiene al aprobar la despenalización del aborto, es que “luego se va a aprobar el aborto abiertamente y para esto yo creo que tenemos un mandamiento que dice ‘no matarás’, y nosotros tenemos que respetar la vida desde su concepción hasta su muerte natural”.

Argumentó que de por sí la sociedad está falta de valores y que cada día las cosas se van complicando más “y si a esto le ponemos la permisidad de asesinar, porque un aborto no es otra cosa que un asesinato, en cualquier circunstancia que se halle el feto”.

Rangel Mendoza explicó que uno de los valores que tenemos es la familia; “la familia es un valor que no se puede cambiar por nada y entonces si nosotros empezamos a bombardear la familia matando a los fetos y provocando los abortos, vamos a desbaratar esa institución tan hermosa que tenemos los mexicanos”.

Para el prelado el aborto no es la solución a los problemas sociales que tenemos, “por ejemplo si una muchacha se embaraza y no tiene una educación adecuada, con el aborto no se va a solucionar el problema, más bien, se va a desatar más de los embarazos”. “Estas tres mujeres”, dijo en referencia las diputadas de Morena, “son gente oportunista y yo no estoy de acuerdo con esta gente oportunista”.

Después, particularizó: “Sobre todo yo estoy en contra de esa señora Beatriz Mojica, porque ella va cambiando de partido. Es como un camaleón; yo recuerdo que era del PRD y luego se cambió a Redes Sociales, después al PAN y últimamente cayó en Morena”.

Opinó que si se quiere ayudar a la gente y si se quiere despenalizar el aborto que se haga una consulta amplia, “pero que los diputados no vayan a aprobar vía fast track, de la noche a la mañana y que nos den el madruguete”. Añadió: “Si dan madruguete yo estaría en contra de los mismos diputados; tiene que hacerse una consulta amplia a la gente y que recuerden que ellos son representantes del pueblo. No son autónomos”.

Dijo que leyó en algún medio de comunicación “que hay muchos millones de por medio que les van a dar a los diputados para que la aprueben. Yo no sé si es uno o dos millones lo que se les quiere dar a cada diputado, pero que no se conviertan en los Herodes de Guerrero, matando niños. Que el día de mañana no lleven eso en su conciencia”.

Les recordó el refrán que dice: “Tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata. Se le preguntó de dónde vienen o quien va a dar “esos millones” a los diputados, y dijo: “Yo solamente lo leí, pero ustedes imagínense de donde van a venir esos millones para maicear a los diputados. Ustedes saben que eso entra en la ideología de género que está sustentada por las grandes compañías transnacionales, sobre todo las compañías abortistas, son las que ganan millones y millones de dólares matando niños”.

Concluyó: “A mí no se me haría raro que fuera un aporte internacional a través del Gobierno y a través de los de Morena, pero de que van a estar maiceados, van a estar maiceados”.

