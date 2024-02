Los obispos de Guerrero se reunieron con líderes criminales para buscar paz, revelan

Los obispos se reunieron por separado y en distintos momentos con diferentes líderes del crimen organizado antes de que se agudizara la violencia para buscar una tregua, pero no fue posible porque éstos impusieron sus condiciones.

Por Zacarías Cervantes

Chilpancingo, Guerrero, 14 de febrero (ElSur).- En busca de una tregua para pacificar Guerrero, los cuatro obispos de la entidad se reunieron con líderes de los grupos criminales, pero no hubo resultados porque a estos les interesa el dinero, el territorio y el poder, reveló esta mañana el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández.

Al término de la celebración de la misa con motivo de la imposición de ceniza a los feligreses, el prelado respondió a preguntas de los reporteros y dijo que los obispos se reunieron por separado y en distintos momentos con diferentes líderes del crimen organizado antes de que se agudizara la violencia para buscar una tregua, pero dijo que no fue posible porque éstos impusieron sus condiciones y que no se pusieron de acuerdo en el reparto del territorio.

Contó que, en su caso, habló con líderes de Tierra Caliente y de la Sierra.

Llamó a las autoridades a hacer lo suyo, a que no se corrompan y no simulen, “porque no es posible ver tantas patrullas de militares, de guardias nacionales y policías en las calles y se sigan cometiendo asesinatos, eso da tristeza”.

Criticó que se diga que se está trabajando por la seguridad, pero se siguen cometiendo los delitos.

