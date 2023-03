Estoy hasta la madre

Como muchos otros mexicanos estoy inconforme y frustrado con los resultados de este Gobierno y de los gobiernos anteriores. Tanto los partidos como los políticos han creado un sistema hecho para ellos, el cual les permite sobrevivir y prosperar, sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Desde hace tiempo, los puntos de contacto, los puentes de comunicación entre la sociedad y el poder se han derrumbado y los políticos sólo ven por sus propios intereses, sin tomarnos en cuenta. Nada va a cambiar si seguimos confiando en que los mismos políticos van a dar resultados diferentes. Sé que hay un gran sector de la sociedad mexicana que piensa que esto no puede seguir así y que es necesario un cambio radical. Hoy es necesario actuar y no es suficiente quedarnos en la indignación estéril. Los partidos y los políticos no van a dar ese paso, se requiere de una sacudida desde fuera, desde la ciudadanía.

Quiero invitarte a imaginar que uno de nosotros, alguien como tú y como yo está al frente del Gobierno. Alguien que represente nuestros verdaderos intereses y que no viva de la política, sino que trabaje para y por los intereses de la sociedad.

Por eso, porque quiero representar los intereses de la sociedad he decidido proponerme como un aspirante para ser el próximo Presidente de México. Amo a México y me siento orgulloso de ser mexicano. No puedo ser un simple testigo de las malas decisiones de los gobiernos, de las oportunidades perdidas, de la corrupción, de los abusos, de los ciclos de la política mexicana en los que un Gobierno construye y el siguiente destruye, una dinámica que al final no permite que escapemos del subdesarrollo. Me interesa participar porque tengo la convicción, la energía, la experiencia y las ideas que son necesarias para aliviar los problemas más apremiantes que lastiman a nuestra sociedad y para resolver las claves que impiden nuestro crecimiento. Estoy convencido de ello precisamente por que no soy un político, soy un ciudadano cualquiera, que vive y sufre los problemas que los gobiernos no han sabido resolver y que está hasta la madre de ver cómo Gobierno tras Gobierno dejan pasar las grandes oportunidades que tiene México para crecer y ser más próspero.

Quiero participar porque hemos probado todas las recetas y ninguna nos ha gustado.

Quiero participar porque la idea de seis años más de lo mismo me parece insoportable.

Vengo de una familia que prosperó en la frontera norte de nuestro país. Soy orgullosamente norteño, nacido en Nuevo León y crecido en Baja California. Mis padres me enseñaron principios y valores como el trabajo y el esfuerzo diario para salir adelante. Viví cerca de la frontera y siempre me indignaron las diferencias de desarrollo entre México y los Estados Unidos; la pobreza, la migración de nuestros paisanos, la corrupción y la injusticia. Siempre he pensado que podemos crecer más, darle oportunidades a nuestra gente, cerrar esa brecha de desarrollo, si tan sólo tuviéramos mejores gobiernos.

He construido un patrimonio que me permite vivir tranquilo y en paz, lo que me ha permitido contribuir a las causas en las que creo y que me apasionan, como hacer labor social desde fuera, desde la sociedad. Desde esa lucha y después de muchos años, me he convencido de que se requiere que uno de nosotros – alguien que siente lo mismo que tú y que yo – haga las cosas de forma distinta: sin miedo, sin estar maleado por el poder y la política de toda la vida. He participado en la fundación de diversas iniciativas de la sociedad civil y desde la trinchera del activismo ciudadano estuve al lado de miles de mexicanos en la defensa de nuestra democracia que el Gobierno de Morena quiere destruir. Protestamos para proteger la democracia que nuestra generación construyó, para que nuestros hijos puedan vivir libres. Y les vamos a ganar.

México no tiene futuro sin la libertad económica que permita la innovación empresarial, la inversión y que promueva la creación de mejores empleos. El Gobierno de Morena piensa que puede resolver el problema de la falta de empleo y de buenos salarios y al mismo tiempo comprar tu voto regalándote un poquito de dinero que viene de los mismos impuestos que tú pagas. Te quitan el dinero de una bolsa del pantalón y te lo meten en la otra. Eso no es desarrollo, eso no es progreso. Eso es hacerse pendejo. Lo que quieren es que todos sigamos jodidos y dependientes del Gobierno.

México vive una profunda crisis política, económica, de servicios públicos y también de ética. Nunca se había atacado de esa forma a las instituciones electorales, a los medios y a la oposición. Nunca un Gobierno había mentido tanto. Nunca habíamos visto ministros de la corte responsables de plagio. Nunca habíamos visto tantos privilegios para la familia del Presidente. Nunca habíamos tenido servicios de salud tan malos, en plena pandemia, cuando más los requeríamos.

Mi candidatura es antes que nada, ciudadana. Soy ciudadano y mi punto de vista siempre será el de la sociedad. Yo no provengo de los partidos ni soy un político profesional. Ya le dimos la oportunidad a los partidos de gobernar y hoy ha llegado la hora de la ciudadanía.

Te ofrezco mi convicción de que las cosas pueden ser mejores, mi capacidad de trabajo y mis ganas de impulsar las mejores causas de México. Te ofrezco más libertad, una democracia fuerte, mejores servicios de salud y educación, seguridad para tu familia y la oportunidad de salir adelante con tu esfuerzo honesto.

En los próximos días daré más detalles sobre mis propuestas para ti. Este barco ya zarpó. ¡Acompáñame y cambiemos el destino de México!

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).