“No, no es Suiza”: Sheinbaum presume Parque Ecológico y la critican en redes sociales

Claudia Sheinbaum publicó una fotografía del Parque Ecológico de Xochimilco donde obviaba la diferencia entre este lugar con Suiza, esto con el fin de destacar las áreas naturales de la CdMx; “en Suiza no se cae el metro”, contestó el expresidente Vicente Fox, quien se unió a cientos de usuarios que criticaron a la Jefa de Gobierno.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum, fue criticada en redes sociales después de que compartiera un mensaje donde resaltaba la comparación entre Suiza y una fotografía del Parque Ecológico de Xochimilco.

“No, no es Suiza es el Parque Ecológico de Xochimilco en la Ciudad de México”, escribió Sheinbaum en su cuenta de Twitter acompañada de una fotografía del mencionado lugar.

El mensaje compartido en sus redes no quedó impune al juicio público, por lo que despertó reacciones entre diversos usuarios, destacándole la caída del tren de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ocurrido el pasado 3 de mayo de 2021; así como el colapso del Colegio Rebsamen durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

“No, no es Suiza. Allá usted ya no estaría en el cargo de Jefa de Gobierno. Probablemente estaría en la cárcel por las muertes que causó con su negligencia criminal”, escribió el locutor José Ramón San Cristóbal “Estaca” respondiendo al tuit original de la Jefa de Gobierno.

Otras celebridades como el expresidente Vicente Fox Quezada (2000-2006) y el comediante Víctor Trujillo, conocido como “Brozo”, igualmente se unieron a las reacciones en contra de Claudia Sheinbaum.

“Nein, nein. Das ist nicht Mexiko. Es ist eine kleine Stadt in den Alpen [No no. Esto no es México. Es un pequeño pueblo en los Alpes]”, escribió “Brozo” acompañada de una fotografía de los Alpes suizos.

En Suiza no se cae el metro. https://t.co/3X4leM1LxD — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) June 14, 2022