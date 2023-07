AMLO responde a INE y TEPJF: “Me quieren silenciar, mejor que Xóchitl transparente”

El jueves, la Comisión de Quejas del INE aprobó medidas cautelares solicitadas por la Senadora Xóchitl Gálvez para que el mandatario mexicano se abstenga de emitir expresiones en contra de aspirantes presidenciales de la elección de 2024 durante sus conferencias matutinas; el TEPJF, por su parte, confirmó medidas cautelares contra AMLO, para que se abstenga de realizar pronunciamientos sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió esta mañana al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE), quienes ayer le pidieron no hablar de temas electorales y no referirse a la aspirante opositora Xóchitl Gálvez, respectivamente, e indicó que lo que buscan con estas medidas es que no hable, no obstante, insistió en su llamado a que la Senadora panista trasparente sus contratos gubernamentales, o en su caso, Claudio X. González los investigue con su organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.

“Voy a aparecer aquí con una cinta, me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad y la libertad de expresión? ¿Y el derecho a la réplica y a disentir? ¿Qué no son principios básicos de la democracias? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución, vamos a tomar una decisión”, expresó esta mañana en su conferencia desde Baja California Sur el Presidente, quien señaló que si lo quieren es que calle, pidió que no hablen entonces de él.

López Obrador dijo que aún no reciben la notificación de estas medidas cautelares por lo que reiteró su exhortó: “antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación de los contratos de Xóchitl, de su protegida, que siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en 9 años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos, nada más que lo aclaren, además el que nada debe nada teme”.

El día de ayer, el Tribunal Electoral confirmó, por unanimidad de votos, las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que prohíben al Presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad. Horas después, la misma Comisión aprobó medidas cautelares solicitadas por la Senadora Xóchitl Gálvez para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de emitir expresiones en contra de aspirantes presidenciales de la elección de 2024.

El Presidente reconoció esta mañana que su Gobierno tiene contratos con las empresas de Xóchitl Gálvez por 9 millones de pesos en Banobras, y no descartó que haya más aunque precisó que desconocían que eran firmas de ella. Además indicó que tiene información de que en 9 años las empresas de la Senadora recibió tanto de desarrolladoras como de los gobiernos mil 400 millones de pesos. “Hay que ver quiénes son esos desarrolladores”, pidió López Obrador.

“Esto lo digo porque todavía no nos llega la notificación [del INE ni del TEPJF]. Vamos a esperar a que Claudio X. González, si van a hacer ellos la investigación. A ver si le hacemos llegar a Claudio la información que tenemos, que nos llegó de su protegida. No sólo de los gobiernos, sino de desarrolladores, empresas desarrolladoras, de esas que construyen edificios y que les tienen que dar permiso de construcción y son clientes de las empresas de la señora Xóchitl. Ya después no voy a poder hablar, vamos a aprovechar, porque me quieren silenciar”, reiteró.

“Y también decir que si no quieren que yo hable de ellos, lo más equitativo es que ellos no hablen de mí. Si ellos van a estar hablando de mí, yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar, vamos a esperar a ver qué resuelven, ya no quieren ni que aparezca el amlito, está prohibido, no quieren nada”, agregó, en referencia al muñeco que hace referencia al Presidente.