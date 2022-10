México se quita el cubrebocas, pero expertos piden reforzar medidas y vacunación

En días pasados, la Secretaría de Salud federal emitió los nuevos “Lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID-19”, entre los que se recomendó limitar el uso de cubrebocas sólo en espacios cerrados. Sin embargo, expertos y organismos internacionales de salud recomiendan a la población mantener su uso.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– México se ha unido a la lista de países que han dejado de recomendar el uso de cubrebocas en espacios cerrados ante la disminución en los casos y defunciones de COVID-19, sin embargo, organismos internacionales así como expertos en Salud Pública han llamado a reconsiderar su implementación al tiempo que han pedido a las autoridades sanitarias, y a la población en general, a vacunarse y no dejar de implementar las medidas de cuidado.

El pasado 7 de octubre, la Secretaría de Salud federal emitió los nuevos “Lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID-19”, documento en el que se recomendó limitar el uso de cubrebocas sólo en espacios cerrados en donde no se pueda establecer una sana distancia entre personas, de al menos 1.5 metros.

En el documento oficial se detalló que la recomendación sobre este dispositivo sanitario es que sea implementado en espacios cerrados cuando no exista una sana distancia entre personas, pero si esta medida se mantiene su uso no es obligatorio. Sobre los espacios abiertos, el Comité de Nueva Normalidad señaló que cuando no exista una sana distancia entre personas, mientras que cuando haya una sana distancia entre individuos no es obligatorio.

Al respecto, expertos en la materia han llamado a continuar con el uso de este dispositivo sanitario. En entrevista para SinEmbargo, el Doctor Héctor L. Frisbie recordó que “el cubrebocas, principalmente, evita que una persona infectada, infecte a otras personas, el hecho de que una persona sana use un cubrebocas la protección es muy baja, es muy poca, parcial, pero es mayor la protección cuando una persona infectada utiliza un cubrebocas de alta calidad, como un KN95 o un N95”, por lo que llamó al uso del mismo, principalmente en lugares cerrados pese a que no sea una medida obligatoria.

“Es muy probable que se puedan presentar elevaciones de casos de manera muy importante, porque se elimina una de las medidas de protección”, agregó el especialista sobre el uso de la mascarilla.

En este sentido, el Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, Vocero de la Comisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para COVID -19, reiteró que “dónde no se use el cubrebocas va a haber riesgo de contagio, donde haya riesgo de contagios va a aumentar el riesgo de nuevas variantes, va a aumentar el ausentismo, va a aumentar el riesgo de secuelas por COVID prolongado, por condición posCOVID, definitivamente no es conveniente que haya muchos casos, a nadie le ayuda eso, ya vivimos cinco olas, ya sabemos lo que pasa cuando hay muchos casos, entonces lo que menos necesitamos es que vuelva a haber casos, necesitamos todo lo contrario”.

En los más recientes lineamientos, el Comité de Nueva Normalidad determinó que el uso del cubrebocas puede omitirse cuando las personas no comparten el lugar físico de trabajo, al momento de tomar bebidas o consumir alimentos, así como cuando se realiza un trabajo físico de gran intensidad.

“Se sugiere conservar el uso del cubrebocas en espacios cerrados que no se encuentren ventilados o cuenten con poca ventilación”, se destacó en los recientes lineamientos de seguridad sanitaria por la pandemia de COVID-19, en donde también se subrayó que los tapetes desinfectantes no se deben utilizar, ya que, se explicó, no existe evidencia científica de su efectividad.

Asimismo, subrayó que a “personas que decidieron no vacunarse o con inmunocompromiso” se les sugiere portar el cubrebocas en todo momento, en lugares abiertos o cerrados, así como a personas que mantengan una alta “exposición a fuentes conocidas o sospechosas de SARS-CoV-2”, por ejemplo, personas que trabajen al cuidado de la salud, a quienes se le exhorta a “usar cubrebocas N95 (o su equivalente), guantes, bata y protección de ojos”.

Por ello, el Vocero de la Comisión de UNAM para COVID -19 reiteró la importancia de “hacer énfasis en donde sí está recomendado todavía, porque ahí es donde hay que concentrarnos en usarlo: lugares cerrados donde se pierda la sana distancia, lugares mal ventilados, personas vulnerables, personas con inmunocompromiso, personas que no estén vacunadas”, dijo.

De acuerdo con datos de la organización Our World In Data, hasta el pasado 7 de octubre, sólo el 63.5 por ciento de la población en México tenía completo su esquema de vacunación contra el COVID-19, eso significa que 81 millones 849 mil 962 personas están completamente vacunadas en México.

Al respecto, el Doctor Frisbie subrayó que “es muy importante [saber] que tienen que vacunarse”, ya que recordó que “desafortunadamente ha habido campañas sin sustento que hablan mal de la vacunación o la ponen en duda. Esta es una vacuna que se ha ensayado desde hace muchísimos años, no con COVID, no con SARS-CoV-2, pero con otras enfermedades, con malaria, con VIH, este modelo de vacuna se ha ensayado”.

“Todo mundo, cuando tengan acceso a la vacuna, que se vacunen, porque recuerden que hay un grupo en particular que tiene incrementado el riesgo de enfermedad grave dentro de la población pediátrica, y este es el grupo de seis meses a cinco años”, dijo.

“Porque durante dos años nunca han salido a la calle, nunca se han expuesto como todos nos expusimos a enfermedades virales que fueron fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, y de esas enfermedades, por lo menos cuatro diferentes coronavirus, fueron los que nos infectaron a nosotros de gripa común cuando éramos niños , y eso nos genera la posibilidad de tener inmunidad cruzada para otros coronavirus (…) entonces el que no se hayan expuesto no les hace un sistema inmunológico natural, es decir, por enfermarse, robusto, y entonces esas personas menores de edad están en mucho mayor riesgo de tener una enfermedad grave si es que se pudieran infectar con SARS-CoV-2”, agregó.

Tras el comunicado de la Secretaría de Salud, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a conocer que el uso del cubrebocas en aeropuertos y al interior de un avión ya no será obligatorio en México.

A través de un comunicado emitido este 12 de octubre, la AFAC recordó que antes de la publicación de los más recientes lineamientos de las autoridades sanitarias, el uso del cubrebocas era obligatorio en aeropuertos y al interior de los aviones, excepto para ingerir alimentos o bebidas.

“Considerando que los ambulatorios y salas de última espera en las instalaciones aeroportuarias constituyen espacios amplios y suficientemente ventilados […], es por lo que se informa que a partir de esta fecha y hasta en tanto las autoridades sanitarias no modifiquen los protocolos sanitarios inherentes al uso del cubrebocas, se informa que para las instalaciones aeroportuarias y en las cabinas de pasajeros de las aeronaves, el uso del cubrebocas no será obligatorio”, escribió la AFAC en un comunicado.

Detalló que en los “Lineamientos para la Continuidad Saludable de las Actividades Económicas ante COVID-19”, se establecieron nuevas pautas para la utilización de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, entre los cuales destaca la sugerencia de “conservar el uso de cubrebocas en espacios cerrados que no se encuentren ventilados o cuenten con poca ventilación”.

Por ello, la Agencia Federal de Aviación señaló que en las “instalaciones aeroportuarias y en las cabinas de pasajeros de las aeronaves, el uso del cubrebocas no será obligatorio”, ya que, explicó, las instalaciones aeroportuarias son espacios amplios y suficientemente ventilados, mientras que las aeronaves “utilizan un sistema de filtración de alta eficiencia (HEPA) que elimina el 99.9 por ciento de macropartículas, bacterias y virus”, sostuvo la AFAC en su comunicado.

No obstante, destacó que en caso de que “se detecte en alguna persona o grupo de personas con algún síntoma relacionado con el SARS-CoV-2 (COVID-19) o síntomas de enfermedades respiratorias”, los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo de servicio al público y aeroportuarios deberán recomendar el uso de cubrebocas como manera preventiva, por lo que también deberán disponer de mascarillas suficientes para proporcionarle a los pasajeros en caso de que sea necesario, indicó la AFAC.

Actualización sobre el uso del cubrebocas en instalaciones aeroportuarias y en las cabinas de pasajeros de aeronaves. 🚨 #AFAC_mx pic.twitter.com/5PGkRCqxpq — AFAC (@AFAC_mx) October 12, 2022

“Ahorita la medida de quitarlos en los aviones, por ejemplo, eso está mal, porque los aeropuertos son el sitio de mayor riesgo, porque ahí es donde se junta la gente de los lugares donde hay epidemia. Imagínense, hoy en la noche llega un vuelo de Alemania, y en Alemania están avisando que van a volver a usar el cubrebocas porque ya se les llenaron los hospitales”, dijo el Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, sobre esta situación en específica, ya que, dijo, “son de los sitios de mayor riesgo”.

“Ya está la ola en Europa, ya está la ola en Estados Unidos y en Canadá, es cuestión de un par de semana para que empiece acá [en México]”, alertó.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció en la Gaceta oficial de la capital que el uso de cubrebocas será opcional en espacios abiertos o cerrados a partir de este viernes 14 de octubre, aunque se recomendó mantener su uso en lugares cerrados sin sana distancia o buena ventilación.

En el octagésimo cuarto aviso donde se dieron a conocer la acciones que deberán observarse durante la emergencia sanitaria por COVID-19, se decretó que “a partir del viernes 14 de octubre de 2022 los establecimientos mercantiles y oficinas, tanto gubernamentales como privadas, espacios culturales, así como cualquier otra instalación, deberán observar las siguientes medidas generales de protección a la salud: uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos; o bien, en espacios cerrados cuando exista sana distancia y adecuada ventilación”.

Además, se recomienda mantener el uso de cubrebocas en los siguientes supuestos: espacios cerrados cuando no exista sana distancia o adecuada ventilación; lugares de alta afluencia de personas, como escuelas, transporte público u hospitales; actividades o espectáculos públicos en espacios cerrados; personas mayores, personas con enfermedades respiratorias, personas con patología crónica o inmunodepresión; personas sospechosas o confirmadas de COVID-19; y personas que decidieron no vacunarse.

📢La medida del uso del cubrebocas será opcional en la CDMX desde este 14 de octubre. 😷 ℹ️Toma en cuenta las siguientes orientaciones. pic.twitter.com/2xn6j14iRh — Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) October 14, 2022

Pero los expertos reviran e insisten en el uso del cubrebocas: “Yo ya lo he dicho hace algunos meses, incluso años, ojalá fuera una sana costumbre que se adquiriera en México, principalmente para gente que utiliza transporte público, que trabaja en oficinas o que está en espacios cerrados, que se pugnara por tener espacios bien ventilados para que se disminuyera la frecuencia de enfermedades aéreas superiores”, dijo el Doctor Héctor L. Frisbie .

“No sé si se fijaron pero en estos años de la pandemia, como la gente no se reunía en espacios cerrados o utilizaba cubrebocas, la presentación de casos de influenza disminuyó de manera importante, porque las precauciones que teníamos para COVID-19 eran al mismo tiempo útiles para influenza y para las otras enfermedades de vías aéreas superiores causadas por otros coronavirus, rinovirus o adenovirus”, añadió.

La determinación de dejar de recomendar el uso de cubrebocas en espacios cerrados se da justo en el momento en que países como Estados Unidos, Alemania e incluso en España están presentando un acelerado número de contagios. En este último, medios nacionales han reportado un aumento en la incidencia de casos en la última semana, tanto en los hospitales generales como en las áreas de urgencia, particularmente de pacientes de 60 años y más.

En tanto, este viernes 14 de octubre, las autoridades teutonas exhortaron a reforzar medidas ante el repunte de casos y hospitalizaciones por coronavirus, luego de que el uso del cubrebocas se eliminó en la nación europea.

Karl Lauterbach, Ministro de Salud de Alemania, instó a los 16 estados del país a considerar el refuerzo de las medidas contra el coronavirus ante el aumento de contagios, asimismo, se dijo a favor de exigir el uso de mascarilla en espacios cerrados, una medida que ya se había eliminado salvo en el transporte público, en las instalaciones médicas y en las residencias.

“La dirección en la que vamos no es buena”, afirmó Lauterbach ante reporteros en Berlín, añadiendo que sería mejor que los estados impongan medidas limitadas ahora y no otras más estrictas más adelante. “Cuanto antes pisemos el freno, mejor”.

Las autoridades alemanas confirmaron más de 114 mil nuevos casos en las últimas 24 horas y 165 decesos relacionados con el coronavirus. Por ejemplo, En Baviera, el repunte de las infecciones se ha ligado a la reciente celebración del Oktoberfest, que atrae a cientos de miles de personas cada año.

Según Lauterbach, podría haberse hecho más para limitar la propagación del virus en la fiesta de la cerveza de Múnich, como ofrecer u obligar a los visitantes a pasar pruebas de detección in situ. Además, el Ministerio de Sanidad germano lanzó el viernes una nueva campaña publicitaria de casi 33 millones de euros (32 millones de dólares) en la que se usan 84 estudios de casos de personas reales afectadas por el COVID-19 para animar a la vacunación.

Este jueves 13 de octubre, el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer su decisión de extender la emergencia de salud pública por el COVID-19 hasta el 11 de enero de 2023, en un momento en que se prevé que los casos aumenten en el invierno, debido a que la pandemia ya ha desaparecido de la mente de mucha gente, por lo que las personas están regresando a las escuelas, el trabajo y las tiendas sin utilizar el cubrebocas.

Sin embargo, la reciente declaración permitió que se autorizaran de emergencia las vacunas, las pruebas diagnósticas y los tratamientos contra el COVID-19 gratuitamente. Además, el pasado miércoles 12 de octubre autorizó vacunas de refuerzo contra el COVID-19 actualizadas para niños de hasta cinco años de edad, buscando ampliar la protección antes del invierno, y un día antes, el 11 de octubre la Casa Blanca exhortó a los estadounidenses a acudir a recibir refuerzos actualizados de la vacuna.

El doctor Ashish Jha, coordinador de la respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, argumentó que es necesario un refuerzo, para las personas que sean elegibles, antes de Halloween para obtener la máxima protección contra el nuevo coronavirus para el Día de Acción de Gracias y las festividades decembrinas, al tiempo que advirtió que se avecina una temporada “complicada” del virus.

“Es muy importante que la gente no deje de utilizar el cubrebocas en espacios cerrados, y más que vamos a empezar a ver picos, aquí en Estados Unidos estoy viendo, los pacientes que vemos en urgencias, estamos viendo picos recurrentes, cada vez que hay una nueva variante vemos picos recurrentes”, confirmó el Doctor Frisbie.

En el caso de México, el Vocero de la Comisión de UNAM para COVID-19, adelantó que en el caso de la gente que decida no portar el cubrebocas es probable que adelanten la sexta ola del nuevo coronavirus. Quitarse “el cubrebocas ahorita podría acelerara un poquito la sexta ola”, dijo.

“Si la gente se lo quiere quitar, vamos a empezar a ver más casos y vamos a ver que la sexta ola en vez de comenzar en la segunda semana de diciembre, ya más fuerte, va a comenzar un poquito antes, porque eso es lo que pasa cuando se bajan las medidas”, ahondó.

Luego de la decisión del Gobierno de México dejar de recomendar el uso de cubrebocas en espacios cerrados ante la disminución en los casos y defunciones de COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó al país a mantener las medidas sanitarias de prevención para evitar contagios, entre ellas el uso de cubrebocas, principalmente en espacios cerrados.

“En relación al cubrebocas, la OPS recomienda que en lugares cerrados, si es posible, mantener el cubrebocas, esa es la recomendación”, dijo Marcos Espinal, asistente interino de la dirección de la OPS, en conferencia de prensa, en donde recordó que la temporada invernal es propicia al incremento de casos de COVID-19.

“En invierno siempre podemos esperar que haya resurgimiento, a pesar de las tasas descendientes que hemos venido observando con relación al covid, porque también tenemos la complicación de la influenza, que empiezan a subir las tasas. Entonces, hay que esperar una tendencia creciente y por eso es importante que mantengamos las medidas”, detalló.

“Si el país decide relajar las medidas, debe acompañarlo con medidas de prevención y educación a la población sobre el riesgo de poder adquirir COVID de nuevo, porque es importante que la persona decida sobre su propio riesgo. Pero la recomendación debe ser que sea posible usar el cubrebocas en lugares cerrados donde no se garantice una ventilación adecuada”, agregó Espinal.

Por su parte, Ciro Ugarte, director de Emergencias de Salud de la OPS, consideró que es importante mantener las medidas sanitarias ya que varios países están reportando alza de casos de COVID-19, principalmente entre personas no vacunadas, adultos mayores y pacientes con comorbilidades.

“Estamos hablando de Alemania, Francia, Italia, que están reportando cientos de miles de casos nuevos porque han bajado las restricciones. Es una clara muestra de que en nuestros países, cuando los servicios de salud están sobresaturados, reducir las restricciones podría incrementar el número de casos y fallecidos”, alertó.

Al respecto, el doctor Frisbie explicó que “la pandemia se va a empezar a comportar más como una endemia, ¿esto qué significa? que la conducta pandémica ya no va a ser tan grave para la población en general, ya no va a haber casos severos, casos de hospitalización, casos de muerte asociados a la población en general pero sí a grupos específicos de personas o zonas específicas donde hay un brote de una nueva variante”.

“¿Cuáles son estos grupos específicos? los grupos específicos en los que se pueden presentar casos graves, hospitalización y muerte son, en primer lugar, personas no vacunadas, segundo lugar, personas que tengan una enfermedad que cause una disminución del sistema inmunológico o adultos mayores que tengan enfermedades crónicas bien controladas o no bien controladas, estamos viendo que ya más bien se presenta como una endemia, una endemia es una infección que se transmite en un determinado grupo poblacional o en una región determinada, no tanto de manera universal como una pandemia”, puntualizó.

– Con información de AP

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.