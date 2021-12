El peso pierde por segunda sesión consecutiva y sube a 21.25; BMV con ganancias

El mercado cambiario fue desfavorable para la divisa mexicana por dos sesiones al hilo, mientras se mantienen en cautela por los últimos avisos de bancos centrales en EU, que se publican el 15 de diciembre, como en México, que se harán el 16 de dicho mes.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo/EFE).– El peso perdió por segunda sesión consecutiva y cerró la jornada de este martes en 21.25 unidades por dólar, debido a que el mercado cambiario aún opera con cautela ante la publicación de los últimos reportes de política monetaria de México y EU.

Por la mañana, el peso se ubicaba cotizando alrededor de 21.00 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.9701 y un máximo de 21.0553 pesos.

De acuerdo con Banco Base, en el mercado cambiario las divisas muestran un desempeño mixto y variaciones moderadas, indicando cautela de los participantes del mercado y una disminución de la liquidez característica de los últimos días del año. Alrededor de las 10:00 horas de este martes, el peso era la cuarta divisa más depreciada en la sesión.

“Para el caso del peso mexicano estas variaciones moderadas se deben a la cautela previa a los anuncios de política monetaria en Estados Unidos mañana 15 de diciembre y en México, el jueves 16. Aunque el mercado anticipa que en ambos anuncios se adopte una postura monetaria más restrictiva, no se pueden descartar episodios de volatilidad, en particular si la Reserva Federal adopta un lenguaje más restrictivo con respecto a la conducción de su política monetaria en 2022”, se lee en el reporte matutino de Banco Base.

Datos del Banco de México muestran que al corte de este 14 de diciembre, el dólar interbancario se ubicó en 21.1650 pesos; mientras que en ventanillas, cada dólar de EU está hasta en 21.80 unidades.

En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con fuertes resultados favorables.

La plaza accionaria local alcanzó un nivel no visto desde mediados de noviembre, en un desempeño contrario al desempeño de sus pares en el exterior. Su comportamiento se debió a compras de oportunidad y ajustes de posiciones.

El referencial índice S&P/BMV IPC, compuesto por las acciones de las 35 emisoras de más valor por capitalización y liquidez en México, anotó en la jornada un avance de 1.63 por ciento hasta 51 mil 241.47 unidades. El FTSE BIVA, principal de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se movió 1.68 por ciento hasta mil 057.59 unidades.

Cierre de Mercado:

S&P/BMV IPC 51,241.47 / +1.63% Dólar Spot: 21.2541 — Bolsa Mexicana (@BMVMercados) December 14, 2021

WALL STREET

Wall Street cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0,3 % por las preocupaciones que todavía desata la variante ómicron del coronavirus, así como por la cautela ante la reunión de hoy y mañana de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Según datos al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restó 106.77 puntos, hasta 35 mil 544.18 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 descendió un 0.75 por ciento o 34.88 enteros, hasta 4 mil 634.09 puntos.

El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, cedió hoy un 0.92 por ciento o 175.64 unidades, hasta 15.237,64 enteros.

El parqué neoyorquino encadena así dos días de caídas en sus tres índices tras una semana en la que a pesar de los temores desatados por el ómicron, en el acumulado semanal el Dow Jones de Industriales avanzó un 4 por ciento, el selectivo S&P 500 un 3.8 por ciento y el índice compuesto Nasdaq un 3.6 por ciento.

Tras ese optimismo de la semana pasada, los inversores parecen ahora más preocupados por la fuerte subida de la inflación en Estados Unidos, que en noviembre se elevó hasta el 6.8 por ciento -6 décimas por encima de la de octubre-, lo que supone el registro más alto de los precios de consumo en 39 años y redobla la presión sobre la Reserva Federal para que tome medidas de contención.

Wall Street tiene la mirada puesta en la reunión de política monetaria que celebra el banco central entre hoy y mañana, en la que podría detallar sus planes de aceleración de la retirada de estímulos y cuándo empezará a elevar las tasas de interés.

PETRÓLEO DE TEXAS

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una pérdida del 0.8 por ciento y se situó en 70.73 dólares, mientras los inversores siguen de cerca la evolución de la variante ómicron del coronavirus y las políticas de combate contra ella.

Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex),el barril de petróleo en los contratos de futuros del WTI para entrega en enero perdió 0.56 dólares con respecto a la sesión previa.

El petróleo de referencia estadounidense cayó hoy a su precio más bajo en los últimos siete días, pese a que la pasada semana cerró una de las mejores semanas (se revalorizó un 8 por ciento).

Según el analista Tyler Richey, del Sevens Report Data, este efecto puede deberse a la combinación de las medidas que se prevén más estrictas para luchar contra la nueva variante de la covid-19 por parte de los Gobiernos, más la sugerencia de la Agencia Internacional de Energía de que se avecina una sobreproducción de crudo, en declaraciones recogidas por Market Watch.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en febrero terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 73.48 dólares, un 1.14 por ciento menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0.85 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 74.33 dólares.

La cotización del Brent retrocedió después de que la Agencia Internacional de la Energía haya rebajado sus perspectivas sobre la demanda en el primer trimestre del próximo año.