Gobernador de Tabasco da positivo a COVID; también la Alcaldesa de León, Guanajuato

Los funcionarios públicos de Tabasco y Guanajuato informaron por medio de redes sociales que están contagiados de la COVID-19, por lo cual permanecerán aislados hasta poderse reincorporar a sus actividades presenciales.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– El Gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, dio positivo a COVID-19, por lo que estará trabajando en total aislamiento.

La noticia del contagio se da en un momento en que México ha registrado nuevos récords de casos positivos diarios y la enfermedad a alcanzado a varias personalidades de la administración pública, incluyendo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Con una solicitud muy respetuosa, para que se sigan cuidando con las medidas sanitarias y así evitar mayores contagios, les informo que me he hecho la prueba y soy positivo a COVID-19. Me siento bien, pero continuaré mis actividades y pendiente de todos los temas”, reportó el Gobernador por medio de su cuenta de Twitter.

De igual manera, la Presidenta Municipal de León, Guanajuato, informó que el pasado miércoles 12 de enero se le notificó que estaba contagiada de COVID-19. “El lunes me hice la prueba rápida porque varios de mi alrededor han estado dando positivo, como les ha pasado seguramente a todos ustedes, di negativo en la prueba rápida pero también me hicieron la PCR y el miércoles por la mañana me avisaron que había dado positivo”, explicó en un video compartido en redes sociales.

La Alcaldesa indicó que es asintomática, pero se mantendrá aislada y se reincorporará a sus actividades presenciales entre el martes y miércoles de la semana entrante.

El país vivió una semana con nuevos récords de contagios de COVID-19, al registrar el viernes una cifra histórica de 44 mil 293 casos positivos en 24 horas, la más alta en toda la pandemia.

Al último corte de la Secretaría de Salud federal, se habían contabilizado un total de cuatro millones 302 mil 069 casos, además de 301 mil 107 decesos totales.