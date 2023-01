¿Una liga 3.0? La Kings League, formada por youtubers, irrumpe en la oferta de futbol

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- En los últimos años los deportes y las redes sociales han estrechado cada vez más sus lazos. No importa de qué disciplina o evento se trate, si sabes o no del tema, pero éste será comentado por miles, tal vez millones de personas por horas, algunas veces inclusive días, en las plataformas digitales. Conocedor de esta situación, Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona y la selección española, decidió crear una competición combinando el futbol con el streaming: la Kings League.

Pero Piqué no está solo, para darle forma al proyecto se ha unido con el español Ibai Llanos, streamer, youtuber y presentador de deportes electrónicos — quien cuenta con más de 11 millones de seguidores en Twitch, lo que lo coloca en el cuarto puesto global de los canales con más seguidores de la plataforma — para lanzar la Kins League, un torneo de futbol 7 que tiene como objetivo principal mantener atrapada a la audiencia.

Además de ser reconocido por su destacada trayectoria en el futbol internacional, pues fue pieza angular del Barcelona de Pep Guardiola que ganó todo trofeo que se le puso enfrente y formó parte de la selección Española que conquistó la Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, Gerard Piqué ahora ha decidido incursionar en el ámbito empresarial con su empresa Kosmos, la cual fue creada en 2017, con el apoyo de Hiroshi Mikitani —dueño de Rakuten, la tienda en línea más grande de Japón —, con la intención de “reinventar los negocios de medios y deportes”.

¿Pero en qué consiste la llamada Kings League? Se trata de una liga de Fútbol 7 formada por 12 equipos comandados por streamers o exjugadores. Los partidos tienen una duración de 40 minutos, divididos en dos tiempos y se juegan en un pabellón cerrado en una cancha con césped artificial. Todos los encuentros se juegan los domingos por la tarde, uno detrás de otro y son transmitidos en vivo por Twitch.

En diciembre del año pasado los presidentes eligieron el nombre de cada equipo y se realizó un draft para seleccionar a sus jugadores: Ibai Llanos (Porcinos FC), Iker Casillas (1K), Sergio Agüero (Kunisports), TheGrefg (Saiyans FC), Gerard Romero (Jijantes FC), Perxitaa (Los Troncos FC), Juan Guarnizo (Aniquiladores), Samy Rivera (Pio FC), Spursito (Rayo de Barcelona), Adri Contreras (El Barrio), XBuyer (xBuyer Team) y DjMaRiio (Ultimate Móstoles).

La presencia de Samy Rivera, mejor conocida como “Rivers”, como la única mexicana que presidirá a uno de los equipos del torneo. La también tiktoker se ha posicionado como una de las streamers más populares a nivel mundial en la plataforma de Twitch. La creadora de contenido contará con el apoyo del exfutbolista, Gerardo Torrado, quien se desempañará como entrenador del Pio FC.

Después de jugarse todos los partidos de la fase regular, los cuales tendrán ida y vuelta, arrancarán los playoffs por el título entre los ocho primeros clasificados.

Otra de las grandes novedades de la Kings League es que cada presidente puede contratar a un jugador número 12 para cada una de las jornadas. Pese a no ser obligatoria, esta regla permite a todos los equipos tener un plus: El caso más destacado quizá ocurrió durante la jornada 1, cuando Javier “Chicharito” Hernández, delantero histórico de la selección mexicana y jugador del LA Galaxy se unió al Porcinos FC de Ibai.

Hernández solo participó en la fecha inicial debido a que debía reportarse con su equipo para el arranque de la pretemporada de la MLS, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para agradecer a Ibai por la invitación.

EL REGLAMENTO:

Al igual que el futbol profesional, la Kings League cuenta con una serie de reglas, que se suman a las ya antes mencionadas, que tienen como objetivo garantizar el espectáculo y ofrecerle algo nuevo al espectador.

1.- En caso de empate, el ganador de cada partido se decide en una tanda de penaltis desde medio campo (shootouts).

2.- Se aplica el fuera de juego igual que en el futbol profesional.

3.- Los saques de banda se realizan con la mano.

4.- Las sustituciones de jugadores durante el partido son ilimitadas.

5.- La tarjeta amarilla supone 2 minutos de exclusión. Las rojas, 5 minutos hasta que entre un sustituto.

6.- Para el saque inicial, el balón se sitúa en el centro del campo y los jugadores arrancan desde la línea de fondo.

7.- Los dorsales van del 0 al 99.

8.- Los partidos constan de dos tiempos de 20 minutos.

Una de las grandes novedades de la Kings League son las armas secretas. Se trata de cartas que le otorgan ventaja una sola vez por partido a cada equipo. Ambas escuadras tienen derecho a una por encuentro y son escogida al azar.

Existen seis tipos de armas secretas, penalti a favor, shootout a favor, exclusión de un rival durante 2 minutos, gol doble durante 2 minutos, comodín y robo de carta.

COMPARACIONES CON EL FUTBOL PROFESIONAL

Como era de esperarse, la King League ha sido un éxito total luego de sus dos primeras fechas. De acuerdo con las métricas del pasado domingo 8 de enero, 945 mil 400 espectadores se conectaron a Twitch durante los minutos finales de la victoria 1-0 de KuniSports sobre xBuyer Team. Además, la jornada mantuvo una media de 558 mil.

A pesar del gran éxito que ha tenido la King League en su arranque, algunas personas también expresaron su rechazo hacia la naciente competencia y la han desestimado.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, desechó las comparaciones que algunas personas han hecho entre el futbol profesional y la Kings League y afirmó que lo único que tienen en común es que ambos “se juegan con un balón y que hay que meter goles en unas porterías”,

“Lo único que se parece la Kings League con el futbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías […] Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan. Twitch es una red social abierta, gratis; en el futbol hay que pagar todos los meses y eso hace que sea muy diferente. Esta pregunta me la hacen dentro de seis meses, ya veremos lo que hablaremos de la Kings League”, afirmó el directivo.