Un avión de pasajeros se estrella en barranco de Nepal; mueren 68 personas

Por Upendra Man Singh y Sheikh Saaliq

Katmandú, Nepal, 15 de enero (AP) — Sesenta y ocho personas murieron el domingo después de que un avión de pasajeros que cubría una ruta regional se estrellara en un desfiladero con 72 personas a bordo cuando se aproximaba a un aeropuerto recién inaugurado en la localidad turística de Pokhara, según confirmó un funcionario, en el peor accidente aéreo en el país en tres décadas.

La Autoridad de la Aviación Civil anunció la cifra el domingo en Twitter, mientras los rescatistas buscaban en el lugar del siniestro cerca del Río Seti, a unos 1.6 kilómetros (una milla) del Aeropuerto Internacional de Pokhara.

Los rescatistas empleaban cuerdas para sacar los cuerpos del fuselaje, que estaba parcialmente suspendido sobre el borde del barranco. Los bomberos trasladaron algunos cuerpos calcinados a hospitales donde se habían reunido familiares de las víctimas.

Se esperaba que encontraran más cuerpos al fondo del acantilado, dijo Tek Bahadur K. C., responsable administrativo en el distrito de Kaski.

En un primer momento no estaba claro qué había provocado el choque.

El avión de dos motores ATR 72 operado por la compañía nepalí Yeti Airlines llevaba 68 pasajeros desde la capital, Katmandú, un trayecto de 27 minutos. El pasaje incluía a 15 ciudadanos extranjeros, y cuatro tripulantes, según un comunicado de la Autoridad nepalí de Aviación Civil. Los extranjeros eran cinco indios, cuatro rusos, dos surcoreanos, un irlandés, un australiano, un argentino y un francés.

El Primer Ministro, Pushpa Kamal Dahal, que acudió al aeropuerto tras el accidente, formó una comisión para investigar el suceso.

“El incidente fue trágico. Toda la fuerza del ejército nepalí (y) la policía se ha desplegado para el rescate”, afirmó.

El Ministerio surcoreano de Exteriores dijo en un comunicado que aún trataba de confirmar el estado de dos pasajeros surcoreanos y señaló que había enviado personal al lugar.

Aerolíneas de todo el mundo han empleado ese modelo de avión, el ATR 72, para vuelos cortos. Introducido a finales de la década de 1980 por una iniciativa francesa e italiana, se ha visto implicado en varios accidentes mortales a lo largo de los años. En 2018, un ATR 72 de la compañía iraní Aseman Airlines se estrelló en una zona montañosa en medio de la niebla. Las 65 personas que iban a bordo murieron.

ATR identificó el avión estrellado el domingo como un ATR 72-500 en un tuit. El artefacto tenía 15 años y estaba “equipado con un viejo transpondedor con datos poco fiables”, según datos del servicio de rastreo de vuelos flightradar24.com. Antes de pasar a la flota de Yeti Airlines en 2019, había sido gestionado por la compañía india Kingfisher Airlines y la tailandesa Nok Air, según registros de Airfleets.net. Yeti Airlines tiene seis aviones ATR72-500, según Sudarshan Bartaula, portavoz de la empresa.

Pokhara, 200 kilómetros (125 millas) al oeste de Katmandú, es el acceso al Circuito de Annapurna, una popular ruta de escalada en el Himalaya.

Very shocked to learn that a Yeti Airlines aircraft crashed in Pokhara, resulting in heavy casualties. At this difficult time, our thoughts are with Nepali people. I would like to express my deep condolences to the victims, and sincere sympathies to the bereaved families.

— Ambassador Chen Song (@PRCAmbNepal) January 15, 2023