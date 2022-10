Pánico en el aire: maletas, compus y hasta gente salió disparada en el vuelo AR1133

La aerolínea anunció que el avión no sufrió daños significativos en su estructura.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La madrugada de este miércoles el Airbus A330-200 con matrícula LV-FVH de Aerolíneas Argentinas cubría el vuelo AR1133 de Madrid a Buenos Aires cuando sufrió una turbulencia severa que resultó en 12 pasajeros heridos, nueve de ellos con traumatismos leves y otros tres fueron trasladados para un control más exhaustivo.

“Aerolíneas Argentinas informa que producto de una turbulencia severa en el vuelo AR1133 proveniente de Madrid y que aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza a las 4:30, debieron atenderse nueve pasajeros con distintos traumatismos leves. Los mismos fueron liberados por sanidad de aeropuertos inmediatamente. En tanto que otros tres debieron ser trasladados para un control más exhaustivo”, compartió en Twitter la aeorolínea a través de un comunicado.

El avión despegó del aeropuerto madrileño a las 19:51 hora local del martes 18 de octubre y fue sorprendido por las fuertes sacudidas mientras la mayoría de sus 271 pasajeros dormía. “El hecho ocurrió sobre el océano Atlántico entrando al continente americano y el avión, un A330 con matrícula LV-FVH, transportaba 13 tripulantes y 271 pasajeros”, expone el texto.

Según los informes de la tripulación, la aeronave contaba con los indicadores de cinturón de seguridad encendidos al momento del percance y, además, se había llevado a cabo el anuncio correspondiente, sin embargo, los pasajeros que resultaron más expuestos a los daños no contaban con el cinturón puesto durante la turbulencia que causó que salieran disparados hacia el techo.

De acuerdo con la evaluación posterior, la aeronave no resultó con daños significativos en su estructura, señala la aerolínea, sin embargo, de acuerdo con el diario español El País, la aeronave sufrió daños internos en la cabina a raíz del choque de los pasajeros con el techo.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el interior del avión repleto de bandejas, platos, almohadas y múltiples objetos en el suelo.

Según el periódico español previamente mencionado, varios pasajeros habrían desmentido que el aviso de advertencia para el cinturón de seguridad se encontrara encendido al momento del percance. Además, de acuerdo con la nota en la que retoman algunas declaraciones de los pasajeros, médicos que se encontraban en el vuelo dieron primeros auxilios a los heridos previo al aterrizaje en tierras argentinas.

Por su parte, la streamer Esperanza Borrás, también conocida como “Espe” contestó al tuit de Aerolíneas Argentinas afirmando que, en efecto, los avisos no se encontraban encendidos.

“No he dicho nada pero iba en este vuelo. Apenas he dicho nada a mis cercanos. He sido de las más afectadas y posiblemente tenga el tabique roto. Choqué mi cabeza con el techo y lo partí. Sí, tuve las 7h el cinturón puesto y justo al quitármelo pasó, pero NO HABÍA AVISO NINGUNO”, expresó.

"No he dicho nada pero iba en este vuelo. Apenas he dicho nada a mis cercanos. He sido de las más afectadas y posiblemente tenga el tabique roto. Choqué mi cabeza con el techo y lo partí. Si, tuve las 7h el cinturón puesto y justo al quitármelo pasó, pero NO HABÍA AVISO NINGUNO.

Un internauta le contestó que ese tipo de avisos siempre se encuentran encendidos y la recomendación de la tripulación es mantener siempre puesto el cinturón, a lo que la streamer replicó que “muy encendido no estaría cuando había un señor en el servicio que se ha abierto la frente, y una chica con una rotura de coxis que estaba de pie. Me lo quité para girarme y ponerme la sudadera, al igual que mucha gente hizo… Air did this“.

Apenas el pasado 6 de octubre, Aerolíneas Argentinas presentó este A330-200 como “el avión de la selección” para el Mundial de Qatar 2022.