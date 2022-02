Lyn May revela que tuvo un supuesto romance con Vicente Fernández: “Besaba muy bien”

La vedette Lyn May reveló en televisión un supuesto amorío que sostuvo con el “Charro de Huentitán”, Vicente Fernández, durante su adolescencia.

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 15 de febrero (LaOpinión).- A dos meses del fallecimiento del artista regional mexicano Vicente Fernández, Lyn May volvió a hablar sobre su presunto amorío con el famoso y hasta lo elogió por ser un buen besador.

En entrevista con el programa matutino Venga la Alegría, la vedette recordó la gran revelación que emitió algunos meses antes de que el “Charro de Huentitán” perdiera la vida por complicaciones derivadas de una caída ocurrida en su rancho Los Tres Potrillos.

Durante su relato, Lyn May destacó que Don Vicente Fernández fue un gran besador:

“Besaba muy bien, como todos los mariachis como era Vicente besan muy bien […] , Sí picaba el bigote, pero lo mandaba a que primero se lavara la cara y luego ya. Ya me estás sacando cosas que no debo porque si lo oye Cuquita me va a regañar”, contó.

En cuanto fue cuestionada sobre los inicios de su supuesta relación con el padre de Alejandro Fernández, la bailarina informó que todo ocurrió cuando las carreras de ambos comenzaban a despuntar y se presentaban en el Teatro Blanquita.

“Éramos muy jóvenes, entonces pues en esa época, los dos trabajando en el Blanquita y los dos ahí, pues imagínate, los camerinos se prestaban para todo.”, dijo May ante las cámaras. “Ahí conocí a muchos y muy guapos”, agregó.

Para concluir, Lyn May puntualizó que ella no fue la única enamorada de Don Chente, pues siempre fue coqueto: “Tú sabes que siempre fue ojo alegre Vicente, siempre, cuando no andaba con una, andaba con otra”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.