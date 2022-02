Lupita Castro, presunta víctima de Vicente Fernández, pide no honrarlo con una calle

Lupita señaló que nunca tuvo la intención de tomar acciones legales en contra de Vicente Fernández, aunque sostuvo que sí le hubiera gustado recibir una disculpa pública para poder reparar los daños en su salud mental y cerrar ese episodio de su vida.

Por Megan Negrete

Ciudad de México, 6 de febrero (La Opinión).- El fallecimiento de Don Vicente Fernández a finales del 2021 revivió algunas controversias, pues comenzaron a surgir supuestos amoríos, así como víctimas del “Charro de Huentitán”, pues a pesar de ser uno de los mayores exponentes de la música mexicana, su carrera se vio manchada por diversos escándalos de índole sexual.

Antes de que falleciera el “Charro de Huentitán”, la cantante Lupita Castro rompió el silencio y declaró que él la acosó y que también “le hizo algo más grave”.

Castro aseguró que anteriormente ya había contado su historia, pero “Don Chente” habría usado sus influencias y el material salió censurado. Ella ha asegurado que tiene pruebas, “lo importante no es por qué callé tanto tiempo, sino por qué lo hizo. Tengo datos, fechas y todo. He sufrido mucho, muchos años callando, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder de dios y de la palabra”, mencionó en ese entonces.

Lupita señaló que nunca tuvo la intención de tomar acciones legales en contra de Vicente Fernández, aunque sostuvo que sí le hubiera gustado recibir una disculpa pública para poder reparar los daños en su salud mental y cerrar ese episodio de su vida.

“Yo creo que a él sí le gustaba afrontar sus problemas, pienso que no fue totalmente de él no haberme llamado, se involucró su familia y abogados, no les convenía que hablara de ese tema”, apuntó.

Expuso que el que una calle lleve el nombre de su agresor sexual quiere decir que se avala su falta, “si hubiera sido una persona común y corriente hubieran pedido que fuera a la cárcel, pero no, es un ídolo.

“De qué sirven los movimientos; si lo hacemos es dar el ejemplo de que está bien para los jóvenes, ‘sé exitoso y puedes hacer lo que quieras’, no estoy de acuerdo”.

SE ALISTAN DOS SERIES BIOGRÁFICAS

Fue el pasado 12 de diciembre cuando luego de luchar varios meses por su vida, finalmente Vicente Fernández falleció en Guadalajara, Jalisco, ante su partida se ha dado a conocer que ya se preparan dos series de la vida del “Charro de Huentitán”.

De estas dos series, una está autorizada por la familia directa del cantante mexicano, mientras que la otra estará basada en la biografía no autorizada de Vicente Fernández, libro que salió a la venta semanas antes del fallecimiento del cantante, lo cual generó controversias y enojo por parte de sus seres queridos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE La Opinión. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.