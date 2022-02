Alex Fernández revela cuál fue el último deseo de Vicente Fernández antes de morir

Alex Fernández, nieto del “Charro de Huentitán”, compartió en televisión algunos recuerdos de su abuelo y reveló el último deseo que Vicente Fernández le confesó antes de morir.

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 11 de febrero (LaOpinión).- A dos meses del fallecimiento de la leyenda de la música Vicente Fernández, su nieto Alex Fernández abrió su corazón y reveló cuáles fueron los consejos que el cantante de regional mexicano le dio antes de partir.

En entrevista con el programa Ventaneando, el hijo de Alejandro Fernández se sinceró sobre cómo vivió los últimos momentos de la vida de su abuelo. Resaltó que el “Charro de Huentitán” le dio valiosos consejos en el ámbito familiar y profesional.

En cuando a su vida privada, Don Chente hizo hincapié en que la familia es lo primero: “siempre me pidió que cuidara a la familia, que siempre estuviera pendiente de mis hijos, en general de todos“.

Sin embargo, la cosa no acabó allí. En cuanto a su trayectoria musical, le hizo varias recomendaciones con las que lo motivó a seguir creando música que inspire y a no descuidar a sus seres queridos: “Que me enfocara en mi carrera artística; me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera“, contó.

Y es que luego de que Alex Fernández anunciara que pronto se convertirá en padre, estos consejos tienen mucho sentido. Recordemos que él y su esposa Alexia contrajeron matrimonio en mayo del 2021, y hace pocos meses dieron a conocer que recibirán a una bebé, a quien llamarán Mia.

Para finalizar su participación en el programa, el cantante de 28 años detalló cómo fueron los últimos días de vida de su abuelo, quien permaneció ingresado por cuatro meses en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco, en México.

“Es difícil, pero a final de cuentas, piensas como estaba él, en las condiciones que estaba en el hospital y, la verdad, es que está mucho mejor a como estaba, ya ni había manera. Se iba recuperando y de último momento se empezó a deteriorar su organismo“, concluyó.

