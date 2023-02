AMLO anuncia veto a reforma de Monreal que eleva multas al que injurie al Presidente

Ayer, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para actualizar las multas en la Ley sobre Delitos de Imprenta, con lo cual algunas aumentan hasta tres o cuatro veces, incluidas aquellas por “injuriar” al Presidente.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que ejercerá su derecho al veto sobre una reforma promovida por el Senador Ricardo Monreal que eleva multas a quien injurie al Presidente. Es una Ley de 1917 que revivió Morena en la Cámara de Diputados, con impulso del líder de los senadores de izquierda.

López Obrador, a quien la derecha mexicana suele calificar de “dictador”, se vio molesto cuando tocó el tema, esta mañana. Dijo que eso no le sirve a nadie.

Quien presentó la propuesta es una Diputada de Zacatecas cercana a Monreal: Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas. Llegó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y ayer mismo se aprobó el dictamen. No sólo eleva los castigos a quienes injurien al Presidente: también a los secretarios de Estado, incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a gobernadores, al Fiscal General de la República. Y, claro, esa reforma que será votada también aumenta las multas a quienes los injurien a ellos, a los legisladores.

“Como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al Presidente, le van a aumentar el castigo. Va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso”, comentó hoy el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, aseguró que él no necesita de esa reforma y que tampoco la promovió. “Sí, pero yo no lo necesito eso, yo no lo necesito. Yo no lo promoví”, insistió.

Por ello, el Jefe del Ejecutivo federal informó que vetará el dictamen. “Sí, lo voy a vetar. Lo voy a vetar. Eso para qué. Libertad de expresión”, respondió luego de que fuera cuestionado por el tema.