El luchador Scott Hall, miembro del salón de la Fama de la WWE, muere a los 63 años

Por Jorge Hernández

Ciudad de México, 15 de marzo (La Opinión).- El luchador Scott Hall, también conocido como Razor Ramon, perdió la vida este lunes 14 de marzo a los 63 años, tras sufrir tres ataques cardíacos después de ser sometido a una cirugía de cadera que se complicó por la detección de un coágulo.

El deceso del gladiador parecía inevitable, luego de que durante el día fuera desconectado del respirador artificial que lo mantenía con vida, pero no consciente, por lo que los médicos dictaminaron que no podría despertar debido a los daños sufridos.

WWE is saddened to learn that two-time WWE Hall of Famer Scott Hall has passed away.

WWE extends its condolences to Hall’s family, friends and fans. pic.twitter.com/jgqL3WizOS

— WWE (@WWE) March 15, 2022