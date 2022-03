El Reino Unido anuncia sanciones contra otras 350 personas y entidades rusas

Londres, 15 de marzo (EFE).- El Gobierno británico anunció este martes sanciones a otras 350 personas y entidades rusas, tras aprobarse una nueva legislación en el Reino Unido que confiere más competencias al Ejecutivo en este sentido.

La llamada nueva Ley de Crimen económico, que entra en vigor hoy, permite al Gobierno de Boris Johnson imponer más sanciones a oligarcas rusos en este país por sus vínculos con el Presidente ruso, Vladímir Putin, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania.

Desde que las tropas rusas iniciaron los ataques a Ucrania el pasado 24 de febrero, el Reino Unido ha sancionado a 935 personas (como oligarcas o diputados de la Duma rusa) y 70 entidades y compañías subsidiarias rusas, de acuerdo con un lista difundida hoy.

We'll continue to back them in building up our domestic energy security, where neither the UK nor our allies can be blackmailed by the likes of Putin, and in accelerating some of the solutions we need to reach net zero, from low-carbon hydrogen to carbon capture and storage. 2/2

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 14, 2022