Kiev impone un nuevo toque de queda ante los ataques rusos; finalizará el 17 de marzo

Leópolis (Ucrania), 15 de marzo (EFE).- La ciudad de Kiev, asediada desde hace varios días por las tropas rusas, impondrá este martes de nuevo un toque de queda que finalizará el próximo 17 de marzo.

El Alcalde destacó que se está viviendo un momento difícil y peligroso en la capital, al referirse a los últimos bombardeos rusos que han afectado a barrios residenciales de la ciudad y en los que han muerto decenas de personas.

Queda “prohibida la circulación por la ciudad sin pases especiales. Sólo se puede salir para llegar al alojamiento”, precisa el primer Edil de la capital ucraniana.

El Alcalde pidió a todos los habitantes de Kiev que se preparen para el hecho de que tendrán que quedarse en casa durante dos días o, ante una señal de alarma, en un refugio.

EU REAFIRMA QUE NO QUIERE EXPANDIR LA GUERRA

La Embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, subrayó este martes que Washington no quiere que la guerra en Ucrania se extienda a otros territorios y, por ese motivo, reiteró el rechazo estadounidense a una zona de exclusión aérea sobre el cielo de la antigua república soviética.

Además, en referencia a China, dijo que no es “momento” para permanecer en una posición “neutral”.

Kiev solicitó de forma reiterada desde el inicio de la invasión rusa que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea sobre el territorio ucraniano, una posibilidad que la Alianza ya ha descartado porque supondría entrar en la guerra contra Rusia, puesto que la organización transatlántica debería enviar aviones a la antigua república soviética y derribar las aeronaves rusas que sobrevuelen el país.

Smith insistió en que la zona de exclusión aérea “no está sobre la mesa”.

Asimismo, consideró que la zona de exclusión aérea podría no ser útil frente a los bombardeos de Moscú y puso como ejemplo el ataque ruso con cohetes contra una base de entrenamiento situada a unos 20 kilómetros de la frontera polaca en la noche del sábado.

En ese sentido, indicó que Rusia fue capaz de realizar ese ataque desde el espacio aéreo ruso, lo que según Smith plantea la cuestión de si “una zona de exclusión aérea en el espacio aéreo ucraniano tendría un impacto muy importante en la capacidad de Rusia de atacar territorio ucraniano”.

Sobre la posibilidad de que Polonia traspasara a Ucrania sus aviones de fabricación soviética, una operación que finalmente no se ha llevado a cabo, la Embajadora señaló que Washington analizó la iniciativa y al final concluyó que esa opción era “irrealizable”.

