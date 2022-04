Netflix llega a acuerdo con el equipo de Cyberpunk 2077 para estrenar anime

Hasta el momento se desconoce la fecha de lanzamiento de la adaptación animada del famoso videojuego; sin embargo, se sabe que será parte del catálogo de Netflix.

Por Sergio C. González

Ciudad de México, 15 de abril (ASMéxico).- La adaptación de Cyberpunk 2077 al mundo de las series de animación se publicará en algún momento de 2022 en Netflix. Dicho anime, capitaneado por el prestigioso estudio Trigger, fue una de las mayores sorpresas reveladas por CD Projekt RED allá por junio de 2020, medio año antes del estreno del videojuego. Cyberpunk 2077: Edgerunners se presentó en un momento en que la expectación por el título era inmensurable, lo que se tradujo en un plan de expansión comercial en consecuencia.

CD Projekt, Trigger y Netflix llegaron a un acuerdo para estrenar el anime en 2022; nunca llegaron a dar fecha. Ahora se ratifica esa ventana de lanzamiento en la plataforma líder en contenido de series y películas bajo demanda, que agregará la adaptación en su servicio antes de terminar el año.

QUÉ SABEMOS DE CYBERPUNK 2077: EDGERUNNERS, EL ANIME DE NETFLIX

Si bien en la presentación de resultados financieros de CD Projekt RED del pasado jueves 14 de abril no han trascendido más detalles, únicamente una diapositiva con uno de los personajes principales con el estilo inconfundible de Trigger en la animación, hay bastante información ya revelada acerca del proyecto.

Para empezar, sabemos que Cyberpunk 2077: Edgerunners constará de 10 episodios en los que se nos narrará “la historia de un niño que intenta sobrevivir en una ciudad obsesionada con la tecnología y la modificación de cuerpos humanos. Teniéndolo todo para perder, elige mantenerse con vida al convertirse en un Edgerunner, una banda de mercenarios también conocida como cyberpunk”.

Studio Trigger, responsables de la animación de videojuegos como Fire Emblem Fates y animes de la talla de Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal, Kill la Kill y Promare, encabezan el proyecto. El anime está dirigido por dirigirá Hiroyuki Imaishi junto a su asistente Masahiko Otsuka. Los diseños de los personajes proceden de las ideas de Yoh Yoshinari y Yuto Kaneko. Finalmente, la banda sonora la dirige el maestro compositor Akira Yamaoka (Silent Gill, Killer is Dead, The Medium, Sine Mora, Lollipop Chainshow).

“Hemos devorado toda la ficción cyberpunk que se puede ver, leer y jugar; es un género que permite muchísimo espacio a la creatividad, y eso nos influencia con fuerza. Cyberpunk: Edgerunners es una carta de amor al cyberpunk como conjunto, y a las historias narradas en forma de animación”, explicó Adam Badowski, director de Cyberpunk 2077.

